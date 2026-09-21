Valentina Miletić o golišavoj reklami Sydney Sweeney: 'Ja to ne bih napravila. Vulgarno je'

Je li to vulgarno? Apsolutno je. Bih li ja radila tako nešto? Apsolutno ne, rekla je sportska novinarka Valentina Miletić u podcastu Inkubator o golišavoj reklami Sydney Sweeney, koja je posljednjih dana pokrenula mnoge rasprave. Dok jedni tvrde da kampanja seksualizira žene u sportu, Miletić na cijelu priču gleda drukčije. Reklama joj je ružna i vulgarna, ali smatra da sa ženskim sportom zapravo nema veze.

- Je li to nešto što bi, po meni, bilo koja žena sebi trebala dopustiti da radi? Mislim da ne - dodala je.

Foto: instagram

Ipak, podsjeća da Sydney Sweeney već dugo gradi imidž u kojemu često pokazuje tijelo te da ovdje prije svega reklamira kladionicu u kojoj ima i vlasnički udio.

- Je li Sydney žena koja inače snima takav content? Da. Je li to reklama za ženski sport? Ne, nije. To je reklama za kladionicu, i kladionicu koju ne samo da ona reklamira nego u kojoj ima i udio. Tako da to možemo gledati iz dvije perspektive - rekla je Miletić.

Foto: instagram

Ne slaže se ni s tvrdnjama da sportski rekviziti u reklami automatski znače da kampanja predstavlja ženski sport.

- Ljudi se danas na svašta vrijeđaju. Meni je ružno, ali opet, s druge strane, nema mi veze sa ženskim sportom. Stvarno mi to nema veze s promocijom ženskog sporta jer ona se tu nije pravila da je nekakva Serena Williams, je li tako? - objasnila je.

Sportske detalje u reklami vidi prije svega kao dio marketinške igre kojom su autori željeli privući pažnju publike kojoj se kladionice i obraćaju.

- Ima sportske rekvizite, ali imaš ih doslovno u svakoj reklami za klađenje. Targetiraš nekakvu mušku publiku koja voli vidjeti takve stvari i to si iskoristio. Znaš da će se gledati, da će se pričati o tome i dobio si što si htio dobiti - zaključila je.