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MUKE PO HALJINAMA

Valentina Miletić obukla bijelu haljinu za FNC spektakl, a na forumima se već vodi rasprava

Piše Maša Mai Čigir,
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Valentina Miletić obukla bijelu haljinu za FNC spektakl, a na forumima se već vodi rasprava
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Foto: Instagram
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Proteklog vikenda u zagrebačkoj Areni održan je spektakl borilačkog sporta, FNC, a voditeljica Valentina Miletić potaknula je raspravu odabirom haljine

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Popularna sportska novinarka i voditeljica, Valentina Miletić, bila je angažirana za izvještavanje s FNC spektakla koji se nedavno održao u Areni Zagreb, a voditeljica je opet nije prošla nezapaženo.

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FOTO Valentina Miletić objavila fotke u elegantnim kreacijama: Pogledajte njena modna izdanja
Foto: Instagram

Valentina je za ovaj veliki događaj odabrala dugu bijelu haljinu pripijene siluete i dugih rukava koja na gornjem dijelu ima duboki  izrez. Haljina na bočnim stranama ima proreze, a haljina se dalje prelazi u dugu, lepršavu i fluidnu suknju. Upravo je spoj pripijene siluete i fluidnog donjeg dijela haljini dao efektan izgled, a bijela boja posebno je došla do izražaja u tamnom ambijentu borilačkog spektakla. Voditeljica je uz bijelu haljinu, koja je djelo poznate hrvatske dizajnerice Ivane Jurić, ukomponirala bisernu Chanel ogrlicu, kosu je raspustila u zaigrane lokne, a za šminku se odlučila da bude malo jača gdje je fokus na njenim očima.

ZABLISTALA U BIJELOM Valentina Miletić pokazala novu haljinu, a svi se pitaju odakle je
Valentina Miletić pokazala novu haljinu, a svi se pitaju odakle je
Foto: Instagram

No, mnogi Valentinini pratitelji i korisnici društvenih mreža i raznih forumu, već su pokrenuli raspravu upravu zbog boje haljine.

- Kao da na pir ideš - napisao je jedan pratitelj ispod fotografija koje je Valentina objavila na svome Instagramu.

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Korisnici jednog hrvatskog foruma smatraju kako odabir haljine i boje nikako nije slučajan. Naime, Borna Čorić, hrvatski tenisač koji je ujedno i bivši partner Valentine Miketić, oženio se proteklog tjedna u tajnosti za svoju djevojku Anamariu Raič. Mnogi misle kako se Valentina upravo zbog vjenčanja bivšeg dečka odlučila za dugu bijelu haljinu.

- Bivši joj se jučer oženio pa je i ona obukla bijelo - napisao je jedan korisnik foruma.

- Izgleda kao da se udaje - napisao je drugi.

No, uz sve komentare i nagađanja, poznata voditeljica i novinarka ponovno je pokazala kako se ne boji modno izraziti u sportskom okruženju, a upravo je ova duga bijela haljina bila savršen kontrast atmosferi uz FNC-ov kavez.

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