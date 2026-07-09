Valentina Miletić podijelila je intimni kadar: Saniram štetu nakon 30 dana bez sna...

Dan 30. bez sna, našalila se Valentina Miletić. Posljednjih tjedana svakodnevno vodi HRT-ovu emisiju 'Americana' i gledatelje prati kroz Svjetsko nogometno prvenstvo. Dani pred kamerama, televizijska šminka i užurban tempo učinili su svoje, pa je odlučila nakratko stati i priuštiti si tretman lica, koji je u šali nazvala 'standardnom sanacijom štete'.

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Nakon tretmana ponovno je stala pred kamere. Za novo izdanje emisije 'Americana' odabrala je elegantnu crnu haljinu, a kosu je stilizirala u blage valove. Uz prepoznatljiv osmijeh još je jednom gledatelje provela kroz najvažnija događanja sa Svjetskog nogometnog prvenstva. Tko potpisuje njezino večerašnje izdanje nije otkrila, no posljednjih tjedana pred kamere je stajala u kreacijama domaćih dizajnera, među kojima su Cataleya Martine Ješe i LEXALEX STUDIO Aleksandra Šekuljice.