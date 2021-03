Prava drama se ovih dana odvijala na društvenim mrežama. Valentina Kordić Tijan, poznata po tome što je u showu 'Ljubav je na selu' upoznala supruga, Vatroslava Tijana i oca svoje dvoje djece, napala je Puljanku Aleksandru Mandić jer se dopisivala s njezinim suprugom.

POGLEDAJTE VIDEO: I na vjenčanju je bilo drame

Iz prepiski koje je Aleksandra objavila na Facebooku vidljivo je da su između nje i Vatroslava izmijenjene poslovne informacije jer je Tijan htio kupiti zemljište u Istri, a Mandić radi s nekretninama pa je htjela pomoći susjedu koji se nedavno preselio u Pulu.

Proslijedila mu je važne informacije oko povlačenja sredstava iz Europske unije, ali kad je te poruke pronašla Vatroslavova Valentina - uzrujala se. Kontaktirali smo obje “zaraćene” strane.

- Vatroslav je našu Viktoriju nekad i dvaput na dan vodio u šetnje. Krajem siječnja sam rodila sina pa nisam izlazila, a ovih dana sam vidjela da se dopisuje s tom ženom. Slala mu je slike naše i njezine kćeri dok se ljuljaju. Ako mu je htjela pomoći, nije ga trebala pitati broj mobitela nego ga dodati na fejs i tamo mu javiti što je htjela. A ne da se s oženjenim muškarcem dopisuje - govori nam Valentina. Demantirala je ikakve eksplicitne poruke.

- Ne, ne, nije on mene prevario. Ja njemu vjerujem, ne bi on to, pričali su samo o toj zemlji. Ljuta sam jer joj je dao svoj broj. Zapravo, ona je kriva, zašto ga je pitala za broj mobitela - bijesno nam govori Valentina. Budući da je napravila dramu i napala Aleksandru, a problem je po njoj samo u tome što je njezin suprug Puljanki dao svoj broj iz poslovnih razloga i što su se oni dopisivali, zaključili smo da je prilično ljubomorna. Složila se s nama.

- Ja sam jako, jako ljubomorna. I on to zna. Meni smeta kad on ode na večeru s dečkima, a kamoli kad je žena u pitanju - priča. Mandić, koja se 15 godina bavi aktivizmom, bori se za slobodu govora i bolje društvene norme, ovim je “skandalom” bila šokirana.

- Vatroslav mi je dao svoj broj 4. veljače. Pitala sam ga broj kako bi mu poslala informacije koje su mu trebale oko kupnje zemljišta i fondova Europske unije. Htjela sam dobronamjerno pomoći. Netko je imao problem, a ja sam imala rješenje i zašto ne pomoći. Nijedna poruka nije bila ‘čudna’. I onda mi se javila Valentina. Rekla sam joj da se Vatroslav i ja znamo jer su nam se kćeri u parku družile i poručila joj da se ne brine. Mislila sam da je tu razgovor gotov, ali ona me počela vrijeđati. Nisam reagirala na prvu, a onda sam se javila njemu i rekla mu da njegova supruga meni svašta ružno priča. Tada je ona s njegova mobitela odgovorila da će on uvijek biti na njezinoj strani. Mislila sam da je to bio on. Nije mi bilo jasno, ali sad sve shvaćam. Napisala je da je jako ljubomorna i jest - zaključila je. Zbog toga Valentina je nastavila s pričama o tome kako se Aleksandra mota oko njezina supruga, pa ju je ona prijavila policiji za uznemiravanje i klevetu. Cure si više ne mogu pisati jer su se blokirale na društvenim mrežama.

- Morala sam reagirati. Društvene anomalije se moraju rješavati, kao društvo trebamo osuditi takvo ponašanje. Ako to ne učinimo, djeci pokazujemo da je u redu kad te drugi uznemiravaju. Ona je meni u 21. st. išla zabranjivati da ja ikad više pričam s njezinim suprugom. Nema ona meni što zabranjivati. Ovo joj nije prvi put da je to napravila. To je njezina praksa, obrušava se stalno i drugdje. Na meni neće - rekla je Aleksandra za kraj.