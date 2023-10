Valentina oplela po Vatroslavu: 'Još će odustati od razvoda jer će shvatiti da ga nijedna neće!'

Nakon što je u travnju ove godine rekla da se razvode, Valentina Kordić Tijan (30) ponovno se oglasila na društvenim mrežama oko razvoda od Vatroslava Tijana (45). Valentina je objavila fotografiju papira s pozivom na ročište, koje je zakazano za 6. ožujka 2024. godine.

- Mogli su i kasnije staviti. Do tada će ovaj kreten i odustati od razvoda jer će shvatiti da je jadan, star, debeo i sam i da ga nijedna neće - napisala je Valentina.

Foto: Instagram/Valentina Tijan

- Da se razumijemo, ja nisam znala kakav je on dok sada bilo koja da bi bila s njim, može vidjeti po njegovom profilu što piše, kako se ponaša i kakav je čovjek. Tad je imao vjerojatno najviše izbora i on opet odabere 'pogrešno' - ispričala je pa nastavila:

- Osoba koja s 40 godina želi ženu i obitelj i to dobije, na kraju mu to ne valja i sve uništi jer sam sa sobom nije zadovoljan i očito nikada nije dobio niti malo ljubavi da zna kako da to da drugoj osobi.

Foto: Instagram/Valentina Tijan

Pisala je i tome kako Vatroslav piše ružne stvari o njoj na društvenim mrežama.

- Što sada 'normalna' osoba koja vidi njegove statuse po Fejsu, kako se*e po svima i po ženi i majci svoje djece, i osoba koja je to sve odbacila, i osoba koja stalno govori nemam za svoju djecu dok leži na krevetu. Što ta osoba (žena), ako je imalo normalna može očekivati od njega? Da će biti uz nju? Uz tuđe dijete ako bude trebalo, a nije ni uz svoje kako bi trebao da bude? I ne vrijeđam ja nikoga! Samo sam brutalno iskrena, uvijek, a što glumcima ne paše istina, to nije moj problem - napisala je.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL/meteo.hr

Inače, Valentina i Vatroslav upoznali su se u devetoj sezoni showa 'Ljubav je na selu', a nakon snimanja su započeli vezu. Vjenčali su se 2019. godine, a zajedno imaju dvoje djece. Otkad su javno objavili da se razvode, često se svađaju na društvenim mrežama, a čini se da se njihovom sukobu ne bliži kraj.