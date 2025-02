Valentinovo: Profitira i estrada, ali što sad ljubav ima s tim?

Valentinovo. Otišlo je toliko daleko da su cijelu veljaču zbog jedne izmišljotine prozvali “mjesecom zaljubljenih”. Prolazi to ovdje, naravno, što ne bi. Reklamira se rublje, rade se cvjetni aranžmani, a i ne samo oni, ima raznih na sve strane, uključujući večere, muziku, jedno noćenje, dva noćenja...

Romantika je na svakom koraku. A baš se nekako “zahuktalo” u ovo vrijeme i kod Gospodina Savršenog. Ili barem jednog od njih, a možda i obojice, tja, ipak je to savršenstvo. Ima tu i koncerata na sve strane, prigodnih programa, sve u službi Valentinova. Dobar dio populacije okreće očima na to, kao da nisu dovoljni rođendani, blagdani i godišnjice, sad nam još samo treba i 14. veljače.

Istina je, da malo parafraziramo, ono što pjeva Prljavo kazalište, da budemo precizniji ono s Jasenkom Hourom i Mladenom Bodalcem. Prvi dio, koji se uklapa u sve je “A što sad ljubav ima s tim...”, pjevaju oni. Sve im je lijepo objasnio Stjepan Jimmy Stanić, koji je za svoju ljubav s Barbarom rekao da im je “Valentinovo svaki dan, ne trebaju oni razlog da bi se voljeli i pazili jedno na drugo”.

No ovdje se ipak pazi na taj jedan datum, ostatak ne mora biti toliko romantičan i pažljiv, da ne kažemo - pun ljubavi. Ali Valentinovo je ipak nešto drugo. Ima tu i pozitivnih strana, profitirat će estrada, pogotovo ona kojoj i taj jedan koncert znači u mjesečnom budžetu, a vjerojatno i njihova publika. Sreća je da se poklopilo na petak, pa ljudi mogu na koncerte, ovi koji ne moraju na večere, pa će biti zabave uz Neki to vole vruće, Plavi orkestar, Nina Badrić, Dalmatino... I to je lijepo, da se opet poslužimo dobrom starom: Bolje da vode ljubav nego rat.