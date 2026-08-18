Valerija Nikolovska i Viktor Lipić 21. kolovoza u Vintage Gardenu

Ljetni vrt Vintage Industrial Bara u petak, 21. kolovoza, ugostit će dvoje istaknutih imena domaće glazbene scene, vokalisticu Valeriju Nikolovsku i pijanista Viktora Lipića. U novom izdanju programa Akustika publici će predstaviti intiman koncertni program sastavljen od blues, soul i jazz standarda, a ulaz na koncert je besplatan.

Dugogodišnji glazbeni suradnici Nikolovska i Lipić u Vintage Garden dolaze u minimalističkoj postavi glasa i klavira, formatu koji u prvi plan stavlja interpretaciju, melodiju i neposrednu komunikaciju između izvođača i publike. Repertoar večeri donosi njihov osobni izbor pjesama iz bogate pjesmarice bluesa, soula i jazza, uključujući skladbe velikana kao što su Stevie Wonder, Freddie King, Bill Withers, Nina Simone, George Gershwin i Cole Porter, kao i drugih autora čija su djela obilježila desetljeća popularne i jazz glazbe.

Valerija Nikolovska na hrvatskoj je glazbenoj sceni prisutna više od 35 godina, tijekom kojih je izgradila prepoznatljiv vokalni izraz na sjecištu soula, bluesa, funka i jazza. Njezin glazbeni put uključuje suradnje i rad sa sastavima i izvođačima poput Mayalesa, Songkillersa, Elvis Stanić Groupa i Igor Geržina Banda, a široj publici poznata je i kao nekadašnja vokalna trenerica u emisiji The Voice Hrvatska. U diskografiji ima samostalne albume "The Bright Side of the Blue"s i "Open", projekt "Well Paid Girl" ostvaren s Viktorom Lipićem i Jazz orkestrom HRT-a te projekt "She Ka Ra".

Posebno uspješnu godinu Nikolovska bilježi upravo 2026. Njezin aktualni EP "Green Heart", objavljen krajem 2025., ove je godine nagrađen Porinom za najbolji album alternativne glazbe, dok je Nikolovska bila nominirana i za najbolju žensku vokalnu izvedbu te, kao autorica teksta, za najbolju skladbu jazz glazbe. Na EP-u ponovno surađuje s Viktorom Lipićem, koji potpisuje glazbu i aranžmane za tri od četiri skladbe. Materijal je snimljen uživo u studiju kako bi se sačuvala energija zajedničkog muziciranja, upravo ona koja obilježava i njihove koncertne susrete.

Viktor Lipić jedan je od cijenjenih hrvatskih klavirista, klavijaturista, skladatelja, aranžera i producenata, profesionalno aktivan od kraja devedesetih. Glazbenu karijeru gradio je kroz Mayales, vlastiti jazz-rock sastav Baobab, Majke te niz jazz, blues i autorskih projekata, surađujući pritom s izvođačima poput Josipe Lisac, Radojke Šverko, Natali Dizdar, Igora Geržine, Songkillersa i drugih. Dobitnik je Porina, kao i nagrade Status Hrvatske glazbene unije za najboljeg jazz klavijaturista 2021. i 2025. godine.

Glazbena povezanost Nikolovske i Lipića traje više od dva desetljeća. Njihova suradnja seže do albuma "The Bright Side of the Blues" iz 2000. godine, nakon čega su nastavili zajedno razvijati autorske projekte i jazz programe. Lipić je kao producent, aranžer, autor i glazbenik sudjelovao na albumima Nikolovske, a njihova dugogodišnja suradnja rezultirala je i albumom "Well Paid Girl" s Jazz orkestrom HRT-a.

Upravo će ta dugogodišnja glazbena povezanost biti u središtu njihova nastupa u Vintage Gardenu. Bez velike produkcije i razrađene koncertne postave, samo uz vokal i klavir, Nikolovska i Lipić poznatim će skladbama dati vlastiti interpretativni potpis te kroz jazzersku slobodu, soul senzibilitet i bluesersku neposrednost oblikovati program idealan za ljetnu večer na otvorenom.

Koncert Valerije Nikolovske i Viktora Lipića održat će se u petak, 21. kolovoza 2026. u Vintage Gardenu, u sklopu programa Akustika. Ulaz je besplatan.