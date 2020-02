Valter želi zgodnu i mršavu, a Hakija bi mlađu i svoje visine...

Počela je nova sezona showa 'Ljubav je na selu', a samo su neki od kandidata dobili dovoljan broj pisama. Oni će krenuti u nove avanture i i osvajati srce djevojaka. Podsjetimo koji farmeri nastavljaju s natjecanjem...

Josip Tratinjak

Josip (21) dolazi iz Brda Cirkvenskog, a po zanimanju je pomoćni kuhar. Na svom imanju uzgaja kokoši i patke te sadi kukuruz i ječam. Kad odmara od posla, vrijeme provodi u šetnji sa psom. Sebe smatra smiješnim i zabavnim, a upravo takve djevojke i traži. Iako je mlad, priznaje kako je već imao dosta veza, ali su sve bile kraće ili na daljinu.

Foto: RTL

Miro Vojvodić

Miro (49) dolazi iz Popovače. Bavi se poljoprivredom te uzgaja krave i ovce. Za sebe kaže kako nije arogantan i uvijek je spreman na dogovor. Do sada je imao samo jednu dužu vezu od godinu i pol dana, a kaže kako nikako ne bi volio da je žena s kojom je u vezi svadljiva. Želi upoznati ženu koja zna što želi i spremna je na kompromis.

Foto: RTL

Valter Krastić

Valter (52) dolazi iz Kaštela te radi u firmi za proizvodnu ljepljivih traka. Bavi se i poljoprivredom te na svome imanju sadi povrće. Između ostalog, član je i DVD-a Buje te se voli družiti i izlaziti, posebno u klubove s domaćom glazbom. Valter je bio u braku sedam godina, a u emisiju ga je prijavio prijatelj. U kući stanuje s mamom, a od buduće partnerice traži da je poštena, pravedna i iskrena te da ne puši i ne pije. Kaže kako bi volio da je zgodna i mršava, ali nije presudno.

Foto: RTL

Hakija Špago

Hakija (42) dolazi iz Konjica. Bavi se iznajmljivanjem opreme za rafting u dolini Neretve, a u slobodno vrijeme popravlja računala, svira gitaru i pjeva. Za sebe kaže kako je otvorena i komunikativna osoba, a njegova buduća djevojka, naglašava, treba imati svoj stav, biti iskrena, mlađa od njega i njegove visine.

Foto: RTL

Dušan Golubovac

Dušan Golubovac (29) radi na poljoprivrednom gospodarstvu nekoliko kilometara od kuće, a na svojem imanju ima ovce, koze, svinje i zemlju na kojoj sadi kukuruz i djetelinu. Za sebe kaže da je jako emotivan, voli ugađati osobi do koje mu je stalo, pa je tako, otkriva, zbog ljubavi jednom vozio osam kilometara na biciklu. Kao svoju manu ističe to što previše vjeruje osobi do koje mu je stalo. Dušan je do sada imao dvije duže veze, a sad se nada da će naći djevojku koja će biti iskrena i pozitivna i koja će mu se svidjeti na prvi pogled. Nije mu čak važno, kaže, ni kako izgleda. Nada se da će pronaći djevojku za brak, osnovati obitelj i nastaviti se baviti poljoprivredom.

Foto: RTL

