Nerijetko pri\u010da o svom privatnom \u017eivotu. Sino\u0107 je nastavila sa svojom \u017eivotnom pri\u010dom pa priznala\u00a0kako iza sebe ima dva propala braka, a prvi brak bio joj je, kako ka\u017ee, dogovoren.

-\u00a0Moj brak je puknuo jer, taj brak je bio namje\u0161ten, i mi smo onda po\u010deli izlaziti u svingerske klubove - izjavila je Olja.\u00a0

Jedan od natjecatelja, Tomo, nije ni znao \u0161to su svingerski klubovi, ali je poku\u0161ao pogoditi.

- Jesu to oni klubovi \u0161to su sfinge ispred? Ne razumijem se u to - rekao je Tomo.\u00a0

No, neki su smatrali kako nije bilo primjereno da je to ispri\u010dala.

- Nije ba\u0161 to trebala re\u0107i na televiziji. To je bilo bez veze. Trabunjala je - komentirale su Miranda i Krasna.\u00a0

No \u010dini se kako Olju ne doti\u010de \u0161to ostali misle pa redovito dijeli crtice iz privatnoga \u017eivota. U jednom trenutku otkrila je kako ne nosi donje rublje. No\u00a0ostale kandidatkinje samo su se na\u0161alile na njezin ra\u010dun i rekla kako joj je mo\u017eda vru\u0107e.

Gledatelji 'Ve\u010dere za 5 na selu' nerijetko komentiraju njezine nastupe. Dok jedni ka\u017eu kako je originalna, drugi se sla\u017eu kako je za show sve ovo ipak previ\u0161e.

-\u00a0Nije joj mjesto u takvoj emisiji, nije to kazali\u0161te. Neka glumi u nekoj predstavi, a ne u Ve\u010deri za 5. Na kraju ima vi\u0161e bodova nego neki normalni ljudi koji spreme dobru ve\u010deru.\u00a0

Domi\u0161ljata je bila i kada je ona spremala ve\u010deru, no gledatelji su imali i neke kritike.

- Pa i nije to ne\u0161to originalno. Ovako vani skoro svi slave no\u0107 vje\u0161tica. Od jedne vampirice o\u010dekivala sam puno vi\u0161e. Barem da za desert poslu\u017ei ljudsku \u017ertvu kojoj \u0107e svi sisati krv. Goste da zave\u017ee lancima i sli\u010dno. Nije me odu\u0161evila, s obzirom na to kako se prezentirala - pisali su gledatelji.\u00a0

\u00a0

\u00a0

\u00a0

Vampirica govorila o odlasku u svingerske klubove, a kasnije priznala da ne nosi donje rublje

Vampirica Olja iz Splita ne ustručava se govoriti kada je u pitanju njezin privatni život. Na večeri je kandidatima govorila o svojim brakovima, no neki smatraju da to nije bilo primjereno. Gledatelji i dalje nižu komentare

<p>Avangardna splitska umjetnica <strong>Olja Einfalt Mihovilović </strong>(37) uzela je svu pažnju u kulinarskom showu 'Večera za 5 na selu'. Jako je domišljata pa se u svakoj epizodi pojavila u drugoj ulozi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Vampirica Olja</strong></p><p>Prvu večer došla je kao Japanka, drugu večer bila je Olja Ajfon, po uzoru na srpsku starletu <strong>Tijanu Ajfon</strong> (38), treću večer showa ugostila je natjecatelje u svojem domu u Splitu kao vampirica, a jučer je njezin alter ego bio dr. Olja. Vampirica je na jednu večer postala magistrica farmacije. </p><p>Nerijetko priča o svom privatnom životu. Sinoć je nastavila sa svojom životnom pričom pa priznala kako iza sebe ima dva propala braka, a prvi brak bio joj je, kako kaže, dogovoren.</p><p>- Moj brak je puknuo jer, taj brak je bio namješten, i mi smo onda počeli izlaziti u svingerske klubove - izjavila je Olja. </p><p>Jedan od natjecatelja, <strong>Tomo</strong>, nije ni znao što su svingerski klubovi, ali je pokušao pogoditi.</p><p>- Jesu to oni klubovi što su sfinge ispred? Ne razumijem se u to - rekao je Tomo. </p><p>No, neki su smatrali kako nije bilo primjereno da je to ispričala.</p><p>- Nije baš to trebala reći na televiziji. To je bilo bez veze. Trabunjala je - komentirale su <strong>Miranda</strong> i <strong>Krasna</strong>. </p><p>No čini se kako Olju ne dotiče što ostali misle pa redovito dijeli crtice iz privatnoga života. U jednom trenutku otkrila je kako ne nosi donje rublje. No ostale kandidatkinje samo su se našalile na njezin račun i rekla kako joj je možda vruće.</p><p>Gledatelji 'Večere za 5 na selu' nerijetko komentiraju njezine nastupe. Dok jedni kažu kako je originalna, drugi se slažu kako je za show sve ovo ipak previše.</p><p>- Nije joj mjesto u takvoj emisiji, nije to kazalište. Neka glumi u nekoj predstavi, a ne u Večeri za 5. Na kraju ima više bodova nego neki normalni ljudi koji spreme dobru večeru. </p><p>Domišljata je bila i kada je ona spremala večeru, no gledatelji su imali i neke kritike.</p><p>- Pa i nije to nešto originalno. Ovako vani skoro svi slave noć vještica. Od jedne vampirice očekivala sam puno više. Barem da za desert posluži ljudsku žrtvu kojoj će svi sisati krv. Goste da zaveže lancima i slično. Nije me oduševila, s obzirom na to kako se prezentirala - pisali su gledatelji. </p><p> </p><p> </p><p> </p>