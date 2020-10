Vampirica je postala magistrica farmacija, Nikolina oduševila protivnike pa prešla u vodstvo

<p>U četvrtak navečer u showu 'Večera za 5 na selu' domaćica je bila najmlađa sudionica splitskog tjedna<strong> Nikolina Jurišić</strong> kojoj se dogodilo upravo ono što nije priželjkivala, osvojila je najbolje ocjene dosad.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p> </p><p>Splitska spisateljica Nikolina svoje je kandidate ljubazno ugostila uz aperitiv te su od početka svi bili oduševljeni njenim gostoprimstvom i domom. Kad su se smjestili za stol domaćica je servirala predjelo - Neobične tikvice, što je zapravo bila rolada od tikvica i sira.</p><p>- Jako mi se dopalo kako je aranžirala jelo - kazala je nova gošća na večeri magistrica farmacije dr.<strong> Olja</strong>, a i ostali su dijelili to mišljenje: Ljetno, lagano i fino dizajnirano, pohvalio je<strong> Tomo. </strong></p><p>Za glavno jelo bila poslužena mesna rolada pod nazivom Mesni užitak, koji se svima svidio. </p><p>- Nešto neobično, pomiješani razni okusi, ali baš jako dobro - komentirala je Krasna. Za desert je bio poslužen mousse od crne čokolade, a domaćica je opet dobila samo riječi hvale za njega.</p><p>- Za stolom svi hvale, možda lažu pa će kasnije komentirati - u šali je rekla Olja, kojoj je desert bio presladak i pretežak.</p><p>Nakon iznenađenja stigao je red na ocjenjivanje pa se onda moglo vidjeti tko je za stolom govorio istinu, a tko laž. </p><p>- Dajem joj čistu desetku! Oduševila me svojim umijećem u kuhanju i prezentaciji jela - pohvalila ju je Krasna, a desetku je dobila i od Tome: Bilo mi je sve taman po mom ukusu, dobra hrana, predjelo lijepo, glavno jelo dobro, desert odličan.</p><p><strong>Miranda</strong> ju je ocijenila devetkom jer želi ostaviti prostora za posljednju ovotjednu večeru kod Krasne, a Olja joj je dala ocjenu 9 zbog neprikladnog serviranja glavnog jela. Kad se sve zbroji Nikolina je ukupno zaradila najviših 38 bodova i tako prešla u vodstvo, iako je jasno dala do znanja da ne želi pobijediti.</p>