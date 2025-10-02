Vanessa Hudgens pokazala trudnički trbuh: 'Život je lud, a vrijeme dragocjena stvar...'

Vanessa Hudgens u novoj je objavi na Instagramu ponosno pokazala svoj trudnički trbuh. Glumica i suprug Cole Tucker očekuju drugo dijete, što su potvrdili još u srpnju ove godine šaljivo napisavši 'Druga runda !!!!' Na fotografijama s partyja u organizaciji Airbnb Experiencea, koji je održan u Pizzeriji Bianco, Hudgens je odjevena u pripijenu haljinu sa zebrastim uzorkom te je vidljivo kako se dobro zabavlja.

S grupom prijatelja imala je priliku probati razne talijanske specijalitete, od glavnog jela do deserta, a svoje oduševljenje istim potvrdila je i opisom u kojem je zahvalila organizatoru eventa te dodala: 'Srca i trbusi su puni!'

Zvijezda jednog od najpopularnijih 'teen' filmova, 'High School Musical', prije nekoliko mjeseci je izjavila za E! News kako ju je uloga majke promijenila te kako je, zajedno sa suprugom, odlučila usporiti svoj život i uživati u svakom trenutku. 'Tako je lako usredotočiti se na stvari u budućnosti!', dodala je napominjući kako je važnije fokusirati se na trenutke ispred sebe. Našalila se i kako ne poznaje balans u svom životu te ustvrdila: 'Život je lud i vrijeme je uistinu dragocjena stvar.'

Glumica i njen suprug, bivši igrač bejzbola, svoju su ljubavnu vezu potvrdili još 2021. na Valentinovo, a zaručili su se 2023. godine. Vjenčali su se iste godine u meksičkom Tulumu u krugu članova obitelji i bliskih prijatelja. Prvog sina Hudgens je rodila u srpnju 2024., a svoju je prvu trudnoću potvrdila prilikom dodjele Oscara iste godine.

