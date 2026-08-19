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BIVŠA MAMIĆEVA SUPRUGA

Vanja Horvat u javnosti nakon dugo vremena: Na Mirogoju se oprostila od bivše svekrve

Piše 24sata,
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Vanja Horvat u javnosti nakon dugo vremena: Na Mirogoju se oprostila od bivše svekrve
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Zagreb: Posljednji ispraćaj Luce Mamić, majke Stojana, Zdravka i Zorana Mamića | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Bivša supruga Zorana Mamića na zagrebačkom Mirogoju oprostila se od svoje bivše svekrve, Luce Mamić, majke Stojana, Zdravka i Zorana Mamića.

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Bivša supruga Zorana Mamića na zagrebačkom Mirogoju oprostila se od svoje bivše svekrve, Luce Mamić, majke Stojana, Zdravka i Zorana Mamića. Iako se Vanja Horvat više ne pojavljuje često u javnosti, u utorak je odala počast bivšoj svekrvi koja je preminula 13. kolovoza u 96. godini. 

Zagreb: Posljednji ispraćaj Luce Mamić, majke Stojana, Zdravka i Zorana Mamića Zagreb: Posljednji ispraćaj Luce Mamić, majke Stojana, Zdravka i Zorana Mamića Zagreb: Posljednji ispraćaj Luce Mamić, majke Stojana, Zdravka i Zorana Mamića
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Na posljednji ispraćaj stomatologinja i dizajnerica interijera došla je u crnini s velikim crnim sunčanim naočalama na licu. Vanja i Zoran Mamić vjenčali su se 1993. godine i dobili dvoje djece. Razveli su se 2010. godine, a nakon što su Nina i Bruno postali punoljetni, Vanja je vratila djevojačko prezime Horvat. U intervjuu za RTL Exkluziv Vanja je prije nekoliko godina rekla kako je s bivšim suprugom u dobrim odnosima.

Zagreb: Posljednji ispraćaj Luce Mamić, majke Stojana, Zdravka i Zorana Mamića
Zagreb: Posljednji ispraćaj Luce Mamić, majke Stojana, Zdravka i Zorana Mamića | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Ništa više ni manje prijateljskim nego prije - kazala je tada. Otkako je njena kći Nina rodila kćerkicu Vitu 2018. godine, Vanji tepaju i da je najzgodnija hrvatska baka. 

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