Vanna se vratila na mjesto koje je probudilo brojne uspomene: 'Oko srca mi se malo stisne'

Stare školske klupe, park kojim je prošla nebrojeno puta i pozornica na kojoj je kao djevojčica ostvarila jedan od svojih prvih glazbenih uspjeha. Sve je to dočekalo Ivanu Vannu Vrdoljak (56) tjekom posjeta Koprivnici, gradu u kojemu je odrasla i napravila prve glazbene korake. Pjevačica se prošetala dobro poznatim ulicama, vratila se u školu i prisjetila dana kad je kao djevojčica sanjala o glazbenoj karijeri.

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- Zaustavite se malo u mojoj rodnoj Koprivnici - park kojeg sam stotinu puta prošla, klupe na kojima smo sjedili ispred srednje škole, učionica u koju sam ipak ušla pozdraviti neke nove klince i profesoricu dosta mlađu od mene (kao i ravnatelj), Domoljub gdje sam nastupala otkad pamtim i njegovo dvorište u kojem sam se okitila titulom Prvog glasa Koprivnice sa nenavršenih 15 godina pjevajući stihove iz hita Flashdance... 'first, when there’s nothing, but a slow, glowing dream...' Predivno je svega se prisjetiti makar mi si se oko srca malo stisne - napisala je Vanna na Instagramu.

Uz Koprivnicu je vežu i brojne obiteljske uspomene. Ondje živi njezina starija sestra Jasmina Ranilović, direktorica projekata i primijenjenih istraživanja u Podravki. Njihov pokojni otac Bolto Ranilović bio je diplomirani inženjer arhitekture i nagrađivani umjetnički fotograf te jedan od utemeljitelja Foto kluba Podravka.

Vanna svoj privatni život nastoji držati podalje od očiju javnosti. Sa suprugom Andrijom Vrdoljakom u braku je od 1998. godine, a zajedno imaju dvoje djece, sina Luku i kćer Janu. U ljeto 2023. godine pjevačica je postala i baka. Njezin sin Luka dobio je kćer Mariju, a Vanna je svojedobno za Story otkrila koliko uživa u druženju s unučicom i po čemu se uloga bake razlikuje od majčinstva.

- U svemu sam ležernija. Ne mislim da mi više pripada ona roditeljska stega i inzistiranje koje se zapravo zove odgoj. Igrala sam se skrivača i sa svojom djecom, ali mislim da se sada još bolje skrivam. Trudim se nasmijavati je, pa makar joj pritom uvalila i onaj ostatak s tanjura koji nije pojela za ručkom ili večerom, a koji sam spremala da joj bude po volji - ispričala je tad Vanna.