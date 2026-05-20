Obavijesti

Show

Komentari 1
DOK JE MAJKA PJEVALA...

Vannina kći Jana na koncertu u Lisinskom krala poglede...

Piše Anamarija Burazer,
Čitanje članka: 4 min
Vannina kći Jana na koncertu u Lisinskom krala poglede...
6
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL.

’Nadam se da je publika pomislila ovo nismo očekivali’, otkrila nam je Vanna nakon koncerta u Lisinskom

Admiral

Nakon velikog spektakla u Areni 2022. godine, Vanna se vratila pred zagrebačku publiku u rasprodanoj Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Mnogi su se pitali zašto je nakon pune Arene izbor pao na manji, ali akustički superiorniji prostor Lisinskog. Vanna je za 24sata ispričala kako ne slijedi nužno trendove, već osluškuje "val" i želje publike, a Lisinski je uvijek "in", iako ga pop izvođači ponekad zaobiđu.

Zagreb: Vanna održala koncert u Lisinskom Zagreb: Vanna održala koncert u Lisinskom Zagreb: Vanna održala koncert u Lisinskom
28
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

- Srećom je izbor pao na Lisinski, nisam ga dugo radila. To je naša jedina prava koncertna dvorana i jedva čekamo pokazati što znamo - izjavila je pjevačica nekoliko trenutaka prije nego što se popela na pozornicu. Za nju ovaj prostor ima i osobnu važnost, a usporedila je njegove godine sa svojima te istaknula kako se nada da oboje "lijepo stare". Smatra kako u Lisinski dolaze izvođači koji "znaju što rade" i imaju bogat opus, a intimnija atmosfera omogućuje joj bliži kontakt i snažniju povezanost s publikom.

Potvrdila je i da ovo nije jednokratni posjet najavivši novi nastup u istoj dvorani već 7. studenoga. Na samom koncertu Vanna je izvela redom hitove zbog kojih je publika obožava, a među 29 pjesama koje je izvela našle su se "Ja ti priznajem", "24 sata", "Bora na licu", "Loš trenutak", "Kao rijeka", "Ne traži ljubav", "Tek je 12 sati" i "Puna memorija". Publika je tijekom cijeloga koncerta pjevala uglas najveće njezine hitove, a ni pjevačica nije skrivala oduševljenje.

- Koncerti su uvijek putovanja jer moramo taknuti sveukupni opus. Nismo varijanta da sviramo samo nove pjesme jer znam da ljudi očekuju sve pomalo - objasnila je pjevačica.

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL.

Posebno je veseli činjenica da njezine hitove danas slušaju i generacije koje se nisu ni rodile kad su te pjesme nastale. Smatra to potvrdom da je njezina glazba prošla test vremena te da i danas nosi snažnu poruku: "Naravno da mi je drago. Eto, pjesme su prošle test vremena. Nadam se da smo inspiracija mladima da stvaraju svoje. Znam da jesmo". Na koncertu su u publici bili i njezini kolege te prijatelji s domaće glazbene scene, između ostalih Nina Badrić, Mia Dimšić, Matija Cvek, Ivana Husar Mlinac, Marija Husar Rimac, Martin Kosovec i Josip Palameta.

U prvom redu bila je i Vannina kći, Jana Vrdoljak, koja je čitavu večer plijenila poglede. Sjedila je uz Ninu Badrić i pratila svaki majčin pokret. Jana je inače s majkom surađivala i glazbeno, a pojavila se u spotu za singl "Puna memorija" 2020. godine. Na kraju je komentirala i što bi voljela da publika ponese kući nakon koncerta u Lisinskom.

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL.

- Nešto u stilu: 'Bože, nisam ni očekivao da će biti ovako dobro'. I da pomisle: 'Ona je stvarno opuštena na pozornici i nakon toliko godina još ima nešto za reći' - zaključila je pjevačica.

A sudeći po ovacijama u dvorani, želja joj se ostvarila. Vanna je ovim koncertom još jednom potvrdila da njezina glazba ne poznaje vrijeme. Iskrena emocija, bezvremenski hitovi i vrhunska interpretacija ostaju njezin zaštitni znak koji publika prepoznaje i nagrađuje iznova. 

LIJEPA JANA Znate li kako izgleda Vannina kći? Privukla pažnju na koncertu
Znate li kako izgleda Vannina kći? Privukla pažnju na koncertu

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Heidi Klum (52) bez srama u toplesu: Pogledajte kako se sunčala na balkonu u Cannesu
POKAZALA SKORO SVE

FOTO Heidi Klum (52) bez srama u toplesu: Pogledajte kako se sunčala na balkonu u Cannesu

Lijepa voditeljica i supermodel Heidi Klum (52) posljednjih nekoliko dana provodi u Cannesu gdje se održava poznati filmski festival. Iskoristila je i lijepo vrijeme kako bi se sunčala na balkonu, i to u toplesu
Amerikanac Justus Reid dovršio je kuću u Zagorju koju je kupio za 5000 €: Kupio ih je još tri!
POGLEDAJTE KAKO SAD IZGLEDA

Amerikanac Justus Reid dovršio je kuću u Zagorju koju je kupio za 5000 €: Kupio ih je još tri!

Justus Reid je prije nešto manje od godine dana kupio kuću u Zagorju za 5000 eura i krenuo s renovacijama. Sad je pokazao kako izgleda i najavio nove projekte
Evo što će se događati u vašim omiljenim sapunicama u srijedu
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim sapunicama u srijedu

Doznajte što vas očekuje ove srijede 19. svibnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026