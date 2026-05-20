Vannina kći Jana na koncertu u Lisinskom krala poglede...

Nakon velikog spektakla u Areni 2022. godine, Vanna se vratila pred zagrebačku publiku u rasprodanoj Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Mnogi su se pitali zašto je nakon pune Arene izbor pao na manji, ali akustički superiorniji prostor Lisinskog. Vanna je za 24sata ispričala kako ne slijedi nužno trendove, već osluškuje "val" i želje publike, a Lisinski je uvijek "in", iako ga pop izvođači ponekad zaobiđu.

- Srećom je izbor pao na Lisinski, nisam ga dugo radila. To je naša jedina prava koncertna dvorana i jedva čekamo pokazati što znamo - izjavila je pjevačica nekoliko trenutaka prije nego što se popela na pozornicu. Za nju ovaj prostor ima i osobnu važnost, a usporedila je njegove godine sa svojima te istaknula kako se nada da oboje "lijepo stare". Smatra kako u Lisinski dolaze izvođači koji "znaju što rade" i imaju bogat opus, a intimnija atmosfera omogućuje joj bliži kontakt i snažniju povezanost s publikom.

Potvrdila je i da ovo nije jednokratni posjet najavivši novi nastup u istoj dvorani već 7. studenoga. Na samom koncertu Vanna je izvela redom hitove zbog kojih je publika obožava, a među 29 pjesama koje je izvela našle su se "Ja ti priznajem", "24 sata", "Bora na licu", "Loš trenutak", "Kao rijeka", "Ne traži ljubav", "Tek je 12 sati" i "Puna memorija". Publika je tijekom cijeloga koncerta pjevala uglas najveće njezine hitove, a ni pjevačica nije skrivala oduševljenje.

- Koncerti su uvijek putovanja jer moramo taknuti sveukupni opus. Nismo varijanta da sviramo samo nove pjesme jer znam da ljudi očekuju sve pomalo - objasnila je pjevačica.

Posebno je veseli činjenica da njezine hitove danas slušaju i generacije koje se nisu ni rodile kad su te pjesme nastale. Smatra to potvrdom da je njezina glazba prošla test vremena te da i danas nosi snažnu poruku: "Naravno da mi je drago. Eto, pjesme su prošle test vremena. Nadam se da smo inspiracija mladima da stvaraju svoje. Znam da jesmo". Na koncertu su u publici bili i njezini kolege te prijatelji s domaće glazbene scene, između ostalih Nina Badrić, Mia Dimšić, Matija Cvek, Ivana Husar Mlinac, Marija Husar Rimac, Martin Kosovec i Josip Palameta.

U prvom redu bila je i Vannina kći, Jana Vrdoljak, koja je čitavu večer plijenila poglede. Sjedila je uz Ninu Badrić i pratila svaki majčin pokret. Jana je inače s majkom surađivala i glazbeno, a pojavila se u spotu za singl "Puna memorija" 2020. godine. Na kraju je komentirala i što bi voljela da publika ponese kući nakon koncerta u Lisinskom.

- Nešto u stilu: 'Bože, nisam ni očekivao da će biti ovako dobro'. I da pomisle: 'Ona je stvarno opuštena na pozornici i nakon toliko godina još ima nešto za reći' - zaključila je pjevačica.

A sudeći po ovacijama u dvorani, želja joj se ostvarila. Vanna je ovim koncertom još jednom potvrdila da njezina glazba ne poznaje vrijeme. Iskrena emocija, bezvremenski hitovi i vrhunska interpretacija ostaju njezin zaštitni znak koji publika prepoznaje i nagrađuje iznova.