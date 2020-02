Vatrena Argentinka: Teško je odlučiti između Luke i Messija

Muškarci u Hrvatskoj su pristojni i džentlmeni. Uvijek su bili dobri, ali su slični dečkima iz Argentine, govori Maria Florencia Celan (31).

Natjecateljica showa 'The Voice' dio je tima Massima Savića (57), koji ju je primio k sebi nakon što ga je oduševila hitom 'Listen', koju inače pjeva Beyoncé.

- Biti na ‘Voice’ je uvijek bio moj san, kao i biti na TV-u, velikoj pozornici, da me snimaju kamere, to je super iskustvo - tvrdi nam Maria. Rođena je u Argentini, odrasla u Patagoniji, a u Hrvatsku je došla u veljači 2018. Glazbu je zavoljela još u vrtiću, a profesionalno se obrazovala u argentinskom Musical Theatreu.

Uz to, trenutačno je na drugoj godini studija hrvatskog jezika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Ističe da joj je teško, ali da se trudi. Učenje joj, objašnjava, ide dobro, a kad se ne priprema za ispite, voli izlaziti u klubove.

- Idem van na pivo - dodaje. Na fakultetu je upoznala puno prijatelja koji su je naučili više o hrvatskoj i kulturi koja joj se sviđa, posebice glazba.

- Slušam Olivera Dragojevića, Ninu Badrić, Nenu Belana, Gibonnija, Vannu, Pavela, Massima, Prljavo kazalište... - kaže i dodaje da su joj drage i klape.

U prvoj emisiji nokauta Argentinka je zapjevala Oliverov hit 'Sreća je tamo gdje si ti', a ove je nedjelje u dvoboju s Josipom Palametom zapjevala 'How Deep Is Your Love' i prošla dalje, dok je Josipa spasio Davor Gobac (55), koji ga je primio u svoj tim. Preostale natjecatelje ne gleda kao konkurenciju, a otkrila nam je koga vidi u finalu showa

- Sigurno Karla, Vinka, Adrianu, Dariju... I sebe? Zašto ne? - kaže Argentinka kroz smijeh. No nije slobodna. Osvojio ju je tajanstveni mladić koji joj je velika potpora u natjecanju. Maria ima hrvatske korijene. Naime, njezin djed Ladislav Vukušić je iseljenik koji je između dva svjetska rata iz Jablanca kraj Senja otišao u Argentinu. Hrvatsku je zavoljela vrlo brzo.

- Oduvijek sam htjela živjeti u Europi. Dobila sam stipendiju za studiranje i rekla: ‘Da’. Hrvatska je super zemlja i želim ostati. Tko zna, u budućnosti ću možda osnovati svoju obitelj ovdje - nada se.

Može se pohvaliti i time što je u travnju ove godine na Danima otvorenih vrata kod predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović (51) pjevala hrvatsku himnu. To joj je, kaže, jedno od najboljih iskustava. Na hrvatsku hranu Argentinka se lako privikla pa dan ne može zamisliti bez pekarskih proizvoda.

- Burek obožavam, a ne mogu bez ajvara - kaže. Oko delicija nema dvojbe, ali se između Luke Modrića ili Lea Messija ne može odlučiti.

- Teško... Srce mi je pola hrvatsko, a pola argentinsko. I jedan i drugi su mi top - zaključuje Maria, koju su prozvali hrvatskom Shakirom.

