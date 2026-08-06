Vatrena Spajsica osvojila je sve prije 30 godina, a danas živi dalje od svjetla reflektora

Engleska pjevačica, spisateljica i glumica Geri Halliwell, svijetu najpoznatija kao "Ginger Spice" iz kultne pop grupe Spice Girls, slavi svoj 54. rođendan. Tijekom karijere duge gotovo tri desetljeća ostavila je neizbrisiv trag u glazbenoj industriji, prvo kao predvodnica globalnog fenomena, a kasnije i kao uspješna solo umjetnica. Ipak, posljednjih godina slavu i crvene tepihe zamijenila je mirnijim obiteljskim životom i novom strašću – pisanjem.

Karijera Geraldine Estelle Halliwell eksplodirala je kasnih devedesetih. Nakon što se s Victorijom Beckham, Melanie C i Mel B javila na oglas u časopisu The Stage, formirana je grupa Touch, kojoj se kasnije pridružila i Emma Bunton. Ubrzo su, pod menadžerskom palicom Simona Fullera, promijenile ime u Spice Girls i potpisale ugovor s Virgin Recordsom. Njihov debitantski singl "Wannabe" iz 1996. godine postao je instant-hit, osvojivši prvo mjesto na ljestvicama u 37 zemalja i pokrenuvši lavinu popularnosti usporedivu s Beatlemanijom. Zbog svoje vatrene crvene kose i drske osobnosti, Halliwell je dobila nadimak Ginger Spice te je postala najistaknutija zagovornica njihovog slavnog slogana "girl power".

Labour's 13 years in pictures | Foto: Fiona Hanson/Press Association/PIXSELL

Njezina haljina s motivom britanske zastave, koju je nosila na dodjeli Brit Awardsa 1997., postala je jedan od najprepoznatljivijih simbola pop kulture tog desetljeća. Grupa je postala najprodavanija ženska grupa u povijesti, s više od 105 milijuna prodanih ploča diljem svijeta, a glumile su i u vlastitom filmu Spiceworld: The Movie. Međutim, na samom vrhuncu slave, 31. svibnja 1998., Halliwell je šokirala svijet objavom da napušta bend, navodeći kao razloge depresiju i nesuglasice unutar grupe. Njezin odlazak odjeknuo je globalno, a mnogi su smatrali da grupa bez svoje neformalne predvodnice nikada više nije bila ista.

Samostalni uspjeh i novi zvuk

Godinu dana nakon odlaska iz grupe koja ju je proslavila, Geri Halliwell hrabro je zakoračila u solo vode. Njezin debitantski album Schizophonic (1999.) postigao je golem uspjeh. Iako je najavni singl "Look at Me" zauzeo drugo mjesto, sljedeća tri – "Mi Chico Latino", "Lift Me Up" i "Bag It Up" – poharala su britanske ljestvice i osigurala joj status solo zvijezde. Album je prodan u više od dva milijuna primjeraka. Njezin drugi album, Scream If You Wanna Go Faster (2001.), donio je njezin najveći međunarodni hit, energičnu obradu pjesme "It's Raining Men", koja se našla i na soundtracku filma Dnevnik Bridget Jones. Pjesma je osvojila vrhove ljestvica u više od 27 zemalja. Iako treći album, Passion (2005.), nije ponovio komercijalni uspjeh prethodnika, Geri je ostala prisutna u javnosti. U tom razdoblju objavila je i dvije autobiografije, If Only i Just for the Record, te se okušala kao sutkinja u televizijskim talent showovima poput Popstars: The Rivals i Australia's Got Talent. Grupi se ponovno pridružila na dvije uspješne povratničke turneje, 2007. i 2019. godine, na oduševljenje milijuna obožavatelja.

Spisateljica, supruga i majka

Danas Geri Halliwell-Horner vodi znatno mirniji život. Godine 2015. udala se za Christiana Hornera, šefa tima Formule 1, s kojim ima sina Montaguea, rođenog 2017. Iz prijašnje veze ima kćer Bluebell, a također je i maćeha Hornerovoj kćeri Oliviji. Svoju kreativnu energiju usmjerila je u pisanje. Nakon uspješne serije dječjih knjiga Ugenia Lavender, nedavno je objavila i svoj prvi roman za mlade, Rosie Frost & the Falcon Queen. Knjiga prati siroče Rosie koja dolazi u školu za iznimnu djecu na otoku Bloodstone. U jednom intervjuu otkrila je kako je pronalazila vrijeme za pisanje uz obiteljske obaveze.

PA/Pixsell | Foto: PA/Pixsell

​- Puno sam pisala dok su djeca bila u školi. Trčala bih za radni stol jer sam znala da imam taj vremenski prozor. Kasnije, kad bi djeca bila u krevetu ili kad bi moj suprug zaspao, iskrala bih se iz kreveta i vratila za računalo - ispričala je za The Local Moms Network.

U knjizi se bavi temama samopouzdanja i otpornosti, poručujući čitateljima kako je "naš najveći oklop dobro samopoštovanje". Glavnu junakinju Rosie dijelom je temeljila na sebi, ali i na svojoj djeci te drugim ljudima iz svog života. Njezin suprug, kaže, bio je prvi koji je pročitao knjigu i pružio joj veliku podršku, rekavši da "nije mogao prestati okretati stranice". Nekadašnja pop ikona tako je uspješno uplovila u novo poglavlje, dokazavši da "girl power" s godinama samo mijenja oblik.

*uz korištenje AI-ja