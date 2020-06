Vatreni su postali 'manekeni za šlape': Poziraju s papučama i tako promoviraju tvrtku DrLuigi

Šire se po svijetu Ante Rebić, Jerko Leko, Boban Marjanović, Arijan Ademi, Nikola Pokrivač... Samo su neki od sportaša koji reklamiraju brend DrLuigi. Iza brenda stoji Stipe Latković

<p>Instagram je zadnjih dana pun papučara. Sportaša papučara. Brojne domaće sportske zvijezde, ali i one strane, za čije se usluge sponzori otimaju i skupo ih plaćaju, pozirale se uz par - kako su popularno zvane u narodu - šlapa. Svi su oni odjednom odlučili postati “šlapa-manekeni”.</p><p>Junak Svjetskog prvenstva u Rusiji i igrač Milana <strong>Ante Rebić</strong> (26), kapetan Dinama <strong>Arijan Ademi</strong> (29), NBA zvijezda i zlikovac iz filma “John Wick” <strong>Boban Marjanović </strong>(31) samo su neki od brojnih zvijezda koje reklamiraju obuću marke DrLuigi.</p><p>Osnivač tvrtke “Splićanka Obuća”, koja stoji iza brenda DrLuigi, je tvrtka “Splićanka, trgovina i usluge”, čiji je suvlasnik <strong>Stipe Latković</strong>. Njegova tvrtka je i jedan od suvlasnika Televizije Jadran.</p><p>Na svojim web stranicama opisuju se riječima: “Tvrtka DrLuigi je dugogodišnji proizvođač medicinske obuće, koja bazira svoju proizvodnju na obiteljskoj tradiciji obrta, koja traje više od 100 godina. Današnje metode koje tvrtka koristi u proizvodnji obuće imaju svoje korijene u toj tradiciji, koja traje još od 1912. g.” te navode kako su prisutni u 32 države te da imaju 60.000 partnera. U širenju im je pomogao i hrvatski predsjednik<strong> Zoran Milanović</strong>.</p><p>- S njegovom sam tvrtkom imao ugovor o konzaltingu. Milanović mi je dosta pomogao kada sam otvarao firme diljem svijeta - rekao je za Slobodnu Dalmaciju početkom ove godine Stipe Latković, koji je, kako je rekao za isti list, surađivao i s bivšim hrvatskim predsjednikom <strong>Ivom Josipovićem</strong>, koji mu je, kako je rekao “pomogao da se proširi na Azerbejdžan”.</p><p>A početkom ove godine za TV Jadran, na poziciji honorarnog dopisnika iz Zagreba počeo je raditi sin predsjednika Zorana Milanovića <strong>Ante Jakov</strong> (21). Kontaktirali smo Televiziju Jadran kako bi provjerili radi li Ante još uvijek za njih, ali nam nisu odgovarali na pozive. No vratimo se na papuče.</p><p>Firma je rasprostranjena po svijetu, a Instagram, kao novi način promocije, niknuo je tek ove godine u veljači. Prvo su to bile “dosadne” objave papuča, uz kratki opis o njima, mogli ste ih gledati u raznim bojama... A onda su, čini se, krenuli u ‘ofenzivu’ na tržištu...</p><p>“Sretni Ante Rebić nosi našu obuću”, “Jerko Leko bivši igrač hrvatske nogometne reprezentacije te igrač Dinamo Kijeva ,AS Monaca i GNK Dinamo Zagreb također nosi DrLuigi medicinsku obuću”, “Košarkaš Dallas Mavericks i velika zvijezda NBA Boban Marjanović stigao je u našu obitelj”, “dobrodošao Arijane Ademi”, nizale su se, među ostalima objave. Ne možemo ne spomenuti ni sjajnog vatrenog <strong>Ivana Klasnića</strong>, bivšeg dinamovca <strong>Luisa Ibaneza</strong>, rukometaše <strong>Stipu Mandalinića</strong>, <strong>Željka Musu</strong>, <strong>Filipa Ivića</strong>...</p><p>Svi su oni osvanuli na Instagram profilu ove tvrtke. Spomenuti Instagram profil tek je u povojima. Mase ga još nisu otkrile, ali užurbano rade na jačanju svojeg brenda. Zasad ima tek 500-ak sljedbenika, ali kraj ovakvih superstarova, a npr. srpski košarkaš Marjanović ima plaću od 3,5 milijuna dolara po sezoni, Rebić je, pišu Talijani, na ugovoru od oko 2,5 mil. dolara godišnje, uskoro će brojka pratitelja ubrzano rasti.</p><p>A kad su već pokrili sportski dio, onda su odlučili i pozvati malo “profesionalne pomoći”.</p><p>Među sportašima osvanula je i fitness instruktorica te TV voditeljica <strong>Renata Sopek</strong> (41). Do sad smo je navikli gledati u izazovnim izdanjima. Bilo u seksi kupaćem kostimu koji otkriva njeno tijelo koje „kleše“ u teretani od svoje 16. godine (prethodno se bavila plesom) ili pak kako vježba u kakvom pripijenom topiću i tajicama. No Renata je iznenadila svoje mnogobrojne obožavatelje na društvenoj mreži fotografijom s kauča. S pletenicom na glavi poput Heidi, voditeljica i trenerica pozirala je u kućnim papučama s knjigom u ruci. „Luda sam za kućnim papučama“, napisala je Renata.</p><p>- Ne opterećujem se time izgledam li seksi ili ne u kućnim papučama, već da mi je udobno i da me griju. Diplomirala sam u papučama - nasmijala se Renata, koja je on line obranila diplomu na Bernaysu. Voditeljica kaže da joj nije pretjerano teško palo vrijeme u kućnoj izolaciji u jeku pandemije korona virusa. Nastavila je raditi na projektu “Aktivna Hrvatska”, čija je ambasadorica. Renata ima ‘malo jači’ Instagram profil od DrLuigija. Nju prati otprilike 100 puta više ljudi nego DrLuigija.</p><p>Što se tiče planova za ljeto, Renata kaže da će svakako ići na Pag tradicionalno s prijateljicama. No za tu prigodu ipak neće nositi papuče već japanke i natikače jer ne voli hodati bosa. Lani nam je rekla da je i dalje salijeću na plaži.</p><p>- Uvijek ih lijepo i kulturno odbijem. Ljudi, doduše, imaju strah od javnih osoba, a i imam gard, tako da nije to izraženo u tolikoj mjeri - rekla nam je Renata. Inače, papuče su dostupne u 32 države svijeta. Armenija, Kirgistan, Njemačka, Švicarska, Uzbekistan... Samo su neke od destinacije na kojima se furaju ove papuče.</p><p>- Naše dostignuće je svrstavanje naših proizvoda u kategoriju medicinskih pomagala, što znači da se oni prodaju isključivo u ljekarnama i trgovinama ortopedskim pomagalima - piše na web stranicama firme. A brzim preletom cijena, možemo vidjeti kako je njihova cijena u hrvatskim ljekarnama između 120 i 200-ak kuna...</p>