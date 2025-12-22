U novoj epizodi 'Cash or Trasha' gledatelji će vidjeti tri zanimljive procjene. Restaurator Stjepan donosi rijetku neoklasicističku vazu iz 19. stoljeća, Jelena nudi tradicionalni ženski pojas star do 200 godina...
Vaza stara više od 150 godina i pojas iz Sinja: Hoće li procjene opravdati očekivanja u 'Cashu'?
Emisija 'Cash or Trash' u četvrtom tjednu emitiranja nastavlja donositi zanimljive predmete s kolekcionarskim potencijalom, a današnju epizodu otvara Stjepan, restaurator namještaja iz Donje Zeline, koji na procjenu donosi vazu iz druge polovice 19. stoljeća. Prema njegovim riječima, riječ je o rijetkom primjerku neoklasicističkog stila koji vuče korijene iz Italije i Grčke.
Vazu je, kako kaže, sasvim slučajno 'upoznao' kod ljudi kojima više nije bila potrebna, a kod sebe je ima oko godinu dana. Stjepan se nada procjeni između 600 i 800 eura, no pitanje je hoće li se procjenitelj složiti s njegovim očekivanjima.
Sljedeća na procjenu stiže Jelena, zdravstvena radnica iz Triblja, koja donosi tradicionalni ženski pojas star između 150 i 200 godina, vjerojatno porijeklom iz Sinja. Pojas ima veliku vrijednost za nju, a najniža cijena ispod koje ga ne bi prodala iznosi 1000 eura. Hoće li procjena i interes trgovaca pratiti njezina očekivanja, tek će se vidjeti.
Emisiju će zaključiti Kristijan, računalni tehničar iz Županje, koji donosi dva teniska reketa s velikog sportskog događaja. Rekete je pronašao na buvljaku u Frankfurtu, a potječu s meča Njemačke i Indonezije na Davis Cupu 1989. godine. Potpisi na reketima potaknuli su dodatnu analizu, a u studiju će se pridružiti i grafolog kako bi se utvrdila njihova autentičnost.
Hoće li ljepota, tradicija i sportska povijest pronaći put do novih vlasnika ili će sentiment ipak prevladati, gledatelji će doznati u novoj epizodi 'Cash or Trasha' u 18 sati na Novoj TV.
