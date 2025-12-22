Vaza stara više od 150 godina i pojas iz Sinja: Hoće li procjene opravdati očekivanja u 'Cashu'?

Emisija 'Cash or Trash' u četvrtom tjednu emitiranja nastavlja donositi zanimljive predmete s kolekcionarskim potencijalom, a današnju epizodu otvara Stjepan, restaurator namještaja iz Donje Zeline, koji na procjenu donosi vazu iz druge polovice 19. stoljeća. Prema njegovim riječima, riječ je o rijetkom primjerku neoklasicističkog stila koji vuče korijene iz Italije i Grčke.

Vazu je, kako kaže, sasvim slučajno 'upoznao' kod ljudi kojima više nije bila potrebna, a kod sebe je ima oko godinu dana. Stjepan se nada procjeni između 600 i 800 eura, no pitanje je hoće li se procjenitelj složiti s njegovim očekivanjima.

Foto: NOVA TV

Sljedeća na procjenu stiže Jelena, zdravstvena radnica iz Triblja, koja donosi tradicionalni ženski pojas star između 150 i 200 godina, vjerojatno porijeklom iz Sinja. Pojas ima veliku vrijednost za nju, a najniža cijena ispod koje ga ne bi prodala iznosi 1000 eura. Hoće li procjena i interes trgovaca pratiti njezina očekivanja, tek će se vidjeti.

Foto: NOVA TV

Emisiju će zaključiti Kristijan, računalni tehničar iz Županje, koji donosi dva teniska reketa s velikog sportskog događaja. Rekete je pronašao na buvljaku u Frankfurtu, a potječu s meča Njemačke i Indonezije na Davis Cupu 1989. godine. Potpisi na reketima potaknuli su dodatnu analizu, a u studiju će se pridružiti i grafolog kako bi se utvrdila njihova autentičnost.

Foto: NOVA TV

Hoće li ljepota, tradicija i sportska povijest pronaći put do novih vlasnika ili će sentiment ipak prevladati, gledatelji će doznati u novoj epizodi 'Cash or Trasha' u 18 sati na Novoj TV.