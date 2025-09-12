Već se dogovaraju novogodišnje gaže, evo gdje će pjevati Dino Merli za Novu Godinu...

Iako smo tek zakoračili u jesen, pripreme za novogodišnju proslavu već su u punom jeku. Organizatori diljem regije rezerviraju najveće glazbene zvijezde, a među njima je i Dino Merlin , čiji koncerti tradicionalno privlače tisuće obožavatelja. Ove godine, jedan od najpopularnijih izvođača s ovih prostora dočekat će 2026. godinu u Dubrovniku, gdje će svojim hitovima pod vedrim nebom Straduna prirediti nezaboravnu atmosferu.

Koncert Dine Merlina u Areni Zagreb | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Stradun, jedan od najpoznatijih europskih trgova na otvorenom, pretvorit će se u veliku pozornicu pod zvijezdama. Uz Merlinove bezvremenske hitove, Dubrovčane i njihove goste očekuje atmosfera koja se pamti cijelog života. Prije Merlina, festival će otvoriti koncert Doris Dragović 29. studenoga, dok će tijekom prosinca publiku zabavljati i Vanna, Parni Valjak, Dražen Zečić, Đani Stipaničev s klapom 'Ragusavecchi' i 'More' te Željko Bebek.

Program neće biti rezerviran samo za odrasle - za najmlađe Dubrovčane i njihove obitelji priprema se tradicionalni dječji doček Nove godine uz Jacquesa Houdeka , a prvi dani 2026. bit će obilježen koncertom Petra Graše i Tomislava Bralića & klape Intrade. .

Grad će u prosincu zasjati u pravom blagdanskom ruhu: božićni vlakić, klizalište, kreativne radionice, izložbe i kazališne predstave dodatno će upotpuniti praznični ugođaj. Organizatori, Grad Dubrovnik, Turistička zajednica i Dubrovačke ljetne igre – najavljuju da će detaljan raspored koncerata i pratećih događanja uskoro biti objavljen. Jasno je, međutim, već sada da će Dubrovnik i ove godine biti jedno od najpoželjnijih mjesta za doček Nove godine na Jadranu, a Merlinov koncert jamči nezaboravan ulazak u 2026. godinu.

Foto: Urša Premik