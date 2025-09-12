Obavijesti

NOVOGODIŠNJI DOČEK

Već se dogovaraju novogodišnje gaže, evo gdje će pjevati Dino Merli za Novu Godinu...
Zagreb: Prvi koncert Dine Merlina u Areni | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Legendarni glazbenik bit će glavna zvijezda Dubrovačkog zimskog festivala. Stradun će za najluđu noć postati najveća dalmatinska pozornica pod otvorenim nebom.

Iako smo tek zakoračili u jesen, pripreme za novogodišnju proslavu već su u punom jeku. Organizatori diljem regije rezerviraju najveće glazbene zvijezde, a među njima je i Dino Merlin, čiji koncerti tradicionalno privlače tisuće obožavatelja. Ove godine, jedan od najpopularnijih izvođača s ovih prostora dočekat će 2026. godinu u Dubrovniku, gdje će svojim hitovima pod vedrim nebom Straduna prirediti nezaboravnu atmosferu.

Koncert Dine Merlina u Areni Zagreb
Koncert Dine Merlina u Areni Zagreb | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Stradun, jedan od najpoznatijih europskih trgova na otvorenom, pretvorit će se u veliku pozornicu pod zvijezdama. Uz Merlinove bezvremenske hitove, Dubrovčane i njihove goste očekuje atmosfera koja se pamti cijelog života. Prije Merlina, festival će otvoriti koncert Doris Dragović 29. studenoga, dok će tijekom prosinca publiku zabavljati i Vanna, Parni Valjak, Dražen Zečić, Đani Stipaničev s klapom 'Ragusavecchi' i 'More' te Željko Bebek.

19. SRPNJA Dino Merlin dolazi u Split!
Dino Merlin dolazi u Split!

Program neće biti rezerviran samo za odrasle - za najmlađe Dubrovčane i njihove obitelji priprema se tradicionalni dječji doček Nove godine uz Jacquesa Houdeka, a prvi dani 2026. bit će obilježen koncertom Petra Graše i Tomislava Bralića & klape Intrade..

NOVO UMJETNIČKO PUTOVANE Dino Merlin objavio novi album nakon više od deset godina: Odužilo se zbog raznih okolnosti
Dino Merlin objavio novi album nakon više od deset godina: Odužilo se zbog raznih okolnosti

Grad će u prosincu zasjati u pravom blagdanskom ruhu: božićni vlakić, klizalište, kreativne radionice, izložbe i kazališne predstave dodatno će upotpuniti praznični ugođaj. Organizatori, Grad Dubrovnik, Turistička zajednica i Dubrovačke ljetne igre – najavljuju da će detaljan raspored koncerata i pratećih događanja uskoro biti objavljen. Jasno je, međutim, već sada da će Dubrovnik i ove godine biti jedno od najpoželjnijih mjesta za doček Nove godine na Jadranu, a Merlinov koncert jamči nezaboravan ulazak u 2026. godinu.

Foto: Urša Premik

