Legendarni glazbenik bit će glavna zvijezda Dubrovačkog zimskog festivala. Stradun će za najluđu noć postati najveća dalmatinska pozornica pod otvorenim nebom.
Već se dogovaraju novogodišnje gaže, evo gdje će pjevati Dino Merli za Novu Godinu...
Iako smo tek zakoračili u jesen, pripreme za novogodišnju proslavu već su u punom jeku. Organizatori diljem regije rezerviraju najveće glazbene zvijezde, a među njima je i Dino Merlin, čiji koncerti tradicionalno privlače tisuće obožavatelja. Ove godine, jedan od najpopularnijih izvođača s ovih prostora dočekat će 2026. godinu u Dubrovniku, gdje će svojim hitovima pod vedrim nebom Straduna prirediti nezaboravnu atmosferu.
Stradun, jedan od najpoznatijih europskih trgova na otvorenom, pretvorit će se u veliku pozornicu pod zvijezdama. Uz Merlinove bezvremenske hitove, Dubrovčane i njihove goste očekuje atmosfera koja se pamti cijelog života. Prije Merlina, festival će otvoriti koncert Doris Dragović 29. studenoga, dok će tijekom prosinca publiku zabavljati i Vanna, Parni Valjak, Dražen Zečić, Đani Stipaničev s klapom 'Ragusavecchi' i 'More' te Željko Bebek.
Program neće biti rezerviran samo za odrasle - za najmlađe Dubrovčane i njihove obitelji priprema se tradicionalni dječji doček Nove godine uz Jacquesa Houdeka, a prvi dani 2026. bit će obilježen koncertom Petra Graše i Tomislava Bralića & klape Intrade..
Grad će u prosincu zasjati u pravom blagdanskom ruhu: božićni vlakić, klizalište, kreativne radionice, izložbe i kazališne predstave dodatno će upotpuniti praznični ugođaj. Organizatori, Grad Dubrovnik, Turistička zajednica i Dubrovačke ljetne igre – najavljuju da će detaljan raspored koncerata i pratećih događanja uskoro biti objavljen. Jasno je, međutim, već sada da će Dubrovnik i ove godine biti jedno od najpoželjnijih mjesta za doček Nove godine na Jadranu, a Merlinov koncert jamči nezaboravan ulazak u 2026. godinu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+