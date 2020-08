'Već tri godine uhodi me jedna cura, prijeti da će me razapeti'

ZAOKRET U KARIJERI Proslavila se u 'Zadruzi' 2017., nakon čega je počela nizati hitove. Ne krije da potječe iz skromne obitelji, mama joj je šivala odjeću za nastupe. Danas navodno zarađuje 20.000 kn po nastupu

<p>Iako ima samo 23 godine, srpska pjevačica <strong>Teodora Džehverović</strong> napravila je pravi “boom” na glazbenoj sceni. Gotovo mjesec dana njezine pjesme prve su u trendingu u Hrvatskoj, a jedna je od rijetkih pjevačica čiji hitovi na YouTubeu imaju više od 100 milijuna pregleda.</p><p>Prije nekoliko godina natjecala se u “Zvezdama Granda”, bila je članica benda Đavolice, a zaokret u karijeri dogodio joj se 2017., kad je ušla u prvu sezonu kontroverznog showa “Zadruga”.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Nakon što je osvojila treće mjesto u tom showu, Teodora je počela nizati hitove, a nedugo nakon toga objavila je prvi album “Borbena”, za koji je iskeširala oko 750.000 kuna.</p><p>Nikad nije krila kako potječe iz skromne obitelji, a prije trenutačne slave Teodora nije imala novca ni za kostime pa joj je majka <strong>Gordana </strong>noćima prije nastupa šivala odjeću za noćne klubove.</p><p>Trud, rad, žrtva i ulaganja su se isplatili pa je Teodora u rekordnom roku postala megazvijezda čiji se hitovi vrte diljem svijeta, a na Instagramu, kako pokazuju brojke, ima gotovo milijun pratitelja.</p><p>- Svi znaju koliko sam maštala. Doslovno oduvijek. Ne mogu reći da sam očekivala ovakav uspjeh, ali uvijek sam se nadala - priča nam Teodora.</p><p>O njezinoj karijeri bruje i svjetski mediji, a neki je uspoređuju i s <strong>Ritom Orom</strong>, <strong>Rihannom</strong>,<strong> Beyonce</strong>... i ostalim svjetskim facama. Iako je karijeru počela u realityju, Teodora je jasno dala do znanja da nikad više ne bi ušla u neki show s obzirom na to da joj je to bilo isključivo mjesto za promociju glazbe, a ne za skandale, tučnjave i nemoralno ponašanje.</p><p>Zanimalo nas je i što pjevačica treba imati da postane megazvijezda. Izgled, glas, stas... ili nešto sasvim deseto?</p><p>- Vjera, nada, rad, trud i inteligencija su bitni, ali sreća je najbitnija. Ponekad netko ponudi sve, a ne dobije ništa. Jednostavno, ako vam je suđeno biti zvijezda, zvijezda ćete i postati - rekla nam je mlada Teodora.</p><p>Kažu da je jedna od najzgodnijih pjevačica na estradi, a ne krije da se nedavno malo i “popravila”. Riječ je o sitnoj korekciji usana i povećanju grudi.</p><p>No vratimo se na posao, prošlo ljeto imala je nastupe svaku večer, a iako se šuškalo da po nastupu zaradi oko 20.000 kuna, Teodora nikad nije htjela pričati o honorarima.</p><p>Baš kao i ostale kolege, i Teodora se našla u nezgodnoj situaciji zbog pandemije korona virusa, ali je stanje prihvatila i nada se svijetloj budućnosti.</p><p>- Pa moram biti iskrena i reći da je pandemija utjecala na mene kao i na ostale glazbenike. Puno novca sam izgubila i naravno da mi je krivo zbog toga, ali sam prihvatila stanje. Sad molim Boga da se što prije život vrati u normalu i da svi ostanemo zdravi. Najvažnije, psihički zdravi - priča nam Teodora i dodaje kako je vrijeme tijekom karantene iskoristila za rad na novim pjesmama.</p><p>- Spremala sam nove stvari i moram reći kako trenutačno imam nekoliko projekata. Ne želim se žuriti. I dalje uživam u uspjehu koji sam ostvarila na posljednjim pjesmama - kaže.</p><p>Riječ je o pjesmama “Gasolina” i “Vudu”, koje su u dva mjeseca skupile vrtoglavih 70 milijuna pregleda, a na ovom uspjehu pozavidjele bi joj i neke svjetske face. No Džehverović se trudi ostati čvrsto nogama na zemlji, a smatra i kako je popularnost nije puno promijenila.</p><p>S velikom slavom dolaze i brojni hejteri, a pjevačica se nedavno našla na meti “hejtera” koji je opsjeda već tri godine. Nedavno je otkrila i identitet osobe koja joj svakodnevno šalje gnjusne prijetnje i maltretira sve osobe koje se nađu u njezinoj blizini.</p><p>- Piše mi kako će me razapeti kad me vidi. Ugrožava moj mir te sve ovo utječe na mene i moju obitelj. Ta djevojka je dolazila ispred mojega stana. Ova priča nastavlja se na sudu - rekla je potresena Teodora, koja je zahvaljujući svojim hitovima popularna i među Hrvatima.</p><p>U Hrvatskoj je već odradila nekoliko nastupa, a kad ne radi, Teodora voli posjetiti Lijepu Našu, za koju ima samo riječi hvale.</p><p>- Trebala sam s društvom ovo ljeto doći u Hrvatsku, ali morali smo odgoditi pa smo se odlučili za neku drugu destinaciju - priznaje Teodora.</p><p>Pitali smo je i kako Hrvati reagiraju na njezin opus, ali i kakva je hrvatska publika.</p><p>- Obožavam vaše ljude. Obožavam vašu spontanost i način na koji me vaša publika prihvatila. Kad je riječ o gradovima, doista ne mogu izdvojiti samo jedan jer imate toliko lijepih i posebnih mjesta. Hvala vam što sam uvijek dobrodošla - rekla nam je mlada zvijezda za kraj.</p>