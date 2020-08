'Večera za 5 na selu': 'Gosti su si sami morali pripremiti predjelo'

Iako neki kandidati ne ostvare ono što su zamislili, obično ne žale što su se prijavili u ovaj gastro show jer su im iskustva sjajna, a često se sprijatelje i s ostalim kandidatima

<p>Nova sezona legendarne emisije 'Večera za 5 na selu' stiže na male ekrane ove jeseni. </p><p>- Kao i do sada, i ove smo sezone pokušali obuhvatiti teritorija što smo više mogli. Tako će gledatelji ponovno moći provjeriti što se kuha u Slavoniji, što u Istri, u Šibeniku i okolici naletjeli smo na vrlo zanimljive i nesvakidašnje domaćine, a u Istri će nas dočekati neka poznata lica. Ne želim iznositi detalje i kvariti iznenađenje, ali bit će svega. Doista. To su samo neke od lokacija, kuhalo se i u Varaždinu, Čakovcu, Splitu... - otkrila je za <a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3873292/producentica-vecere-za-5-na-selu-otkriva-detalje-nove-sezone-prvi-put-gosti-su-si-sami-morali-pripremati-predjelo/">RTL</a> producentica showa, <strong>Marija-Jelena Zen</strong>.</p><p>Iako iza sebe ima stotine snimljenih epizoda, kreativnosti i ideja joj ne nedostaje. A evo što kaže postane li joj ikad monotono s obzirom na to da je ovo 12. sezona showa. </p><p>- Na našu sreću i na sreću naših gledatelja - ne. Odlika je pravog kreativca pronaći inspiraciju gdje drugi ne mogu. U 'Večeri za 5 na selu' toliko je šarolikih osobnosti, krasnih krajolika i zanimljivih jela da doista nije teško biti kreativan. Osim toga, u našem timu rade prilično iskusni kreativci, već prilično dugo radimo zajedno pa ako nekome i bude loš dan, kolege će potegnuti za nju ili njega. Ekipa je ključ uspjeha naših projekata. S tim da su nam se ove sezone pridružili i dvoje mladih urednika, nove mlađe radne snage za koje sam sigurna da će donijeti nešto novo i svježe u show - priča producentica.</p><p>Premda većina večera ispadne sjajna, scene u kuhinji ovdje se ne ponavljaju. Što se snimi jednom, to se vidi u emisiji.</p><p>- Ovaj show nije projekt u kojem se nešto ponavlja. Kod kuhanja općenito nema ponavljanja i popravaka. Osim što nemamo vremena za ponavljanja, nije korektno prema ostalim natjecateljima da jedan ima pravo na popravni. Tako da sve greške u kuhanju na kraju budu vidljive u emisiji. Ponavljaju se jedino izjave ako se nekome baš zaplete jezik, ako nama, primjerice, pukne rasvjeta ili uslijed nekog drugog tehničkog problema - objasnila je.</p><p>Iako neki kandidati ne ostvare ono što su zamislili, obično ne žale što su se prijavili u ovaj gastro show jer su im iskustva sjajna, a često se sprijatelje i s ostalim kandidatima.</p><p>- Dosad nije bilo kandidata koji su tražili da ih se ne prikazuje na televiziji nakon nekog debakla. Ima situacija kad kažu nešto prije nego što razmisle pa nas zamole da to izrežemo prilikom montiranja, ali i to je najčešće u šali. A i već znaju da čim kažu: 'To izrežite', ostat će u emisiji i što su rekli i kako traže da to izrežemo - kaže Zen.</p><p>Otkriva je i anegdotu sa snimanja jedne od novih epizoda. </p><p>- Jelo koje me definitivno zateklo ove sezone, zapravo cijeli slijed jela na večeri, bio je potpuno mesni jelovnik Maje iz šibenskog tjedna. Neću previše otkrivati da ne pokvarim iznenađenje, samo ću reći da je i desert bio mesni, a prvi put u emisiji - gosti su sami morali spremiti predjelo! - priznala je.</p><p>No tu je i puno kandidata koji se drže tradicionalnih recepata pa je ova iskusna producentica, kaže, sve to već dosad probala i u tome zaista uživala.</p><p>- Na žalost ili na sreću, mislim da više nema tradicionalnog jela koje nisam kušala. Ono što me svaki put iznova oduševi su domaće namirnice i briga i pažnja kojom ih ljudi uzgajaju - zaključila je.</p>