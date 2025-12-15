Današnja epizoda 'Cash or Trash' donosi neobične predmete, od 19. stoljeća ekspres lonca, obiteljskog bešteka do rijetke povijesne fotografije, koji će iznenaditi i oduševiti trgovce
Večeras će biti zanimljivo! Jedan predmet u 'Cash or Trashu' će ujediniti svih pet stručnjaka
Današnja epizoda emisije 'Cash or Trash' donijet će intrigantne predmete od kojih će neki izazvati čuđenje među trgovcima, dok će drugi probuditi iskreno oduševljenje, a jedan predmet ujedinit će svih pet stručnjaka u studiju.
Bojan, kolekcionar iz Zagreba, u emisiju će stići s neobičnim uporabnim predmetom čija povijest seže u 19. stoljeće. Riječ je o ekspres loncu, izumu koji je u svoje vrijeme predstavljao pravu revoluciju u kuhanju i pokušaj ubrzavanja svakodnevnih procesa.
Iako će djelovati neuobičajeno, pa čak i pomalo nespretno, njegova konstrukcija, starost i očuvanost otvorit će pitanja o pravom razdoblju nastanka, načinu korištenja i kolekcionarskoj vrijednosti. Reakcije u studiju neće izostati, a lonac će kod pojedinih trgovaca izazvati pravo iznenađenje.
Na procjenu stiže i Silvija iz Zagreba, kemijska inženjerka i ljubiteljica antikviteta, koja će donijeti obiteljski beštek koji se u njezinoj obitelji čuva više od 60 godina. Predmet nosi priču o trampi i obiteljskom nasljeđu, a njegovo podrijetlo, stanje i izrada naći će se pod povećalom procjenitelja.
Iako se radi o serijskoj proizvodnji, očuvanost, detalji i originalna kutija privući će pozornost trgovaca, a veselu atmosferu u studiju dodatno će podići i četveronožni gost.
Emisiju će zaokružiti rijetka povijesna fotografija iz Sinja koju će donijeti Marinko. Fotografija bilježi važno razdoblje lokalne povijesti te donosi imena, jasnu dataciju i snažnu simboliku vezanu uz tradiciju i identitet kraja. Upravo će ti elementi izazvati posebno zanimanje u sobi trgovaca, a ostaje za vidjeti hoće li prodavatelj pronaći kupca koji će u njoj prepoznati više od same fotografije.
Tko će kući otići zadovoljan, a tko će shvatiti da se od nekih predmeta ipak ne može lako oprostiti, gledatelji će doznati u novoj epizodi Cash or Trasha danas u 18 sati na Novoj TV.
