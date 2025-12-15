Obavijesti

KOLEKCIONARSKO IZNENAĐENJE

Večeras će biti zanimljivo! Jedan predmet u 'Cash or Trashu' će ujediniti svih pet stručnjaka

Večeras će biti zanimljivo! Jedan predmet u 'Cash or Trashu' će ujediniti svih pet stručnjaka
Foto: NOVA TV

Današnja epizoda 'Cash or Trash' donosi neobične predmete, od 19. stoljeća ekspres lonca, obiteljskog bešteka do rijetke povijesne fotografije, koji će iznenaditi i oduševiti trgovce

Današnja epizoda emisije 'Cash or Trash' donijet će intrigantne predmete od kojih će neki izazvati čuđenje među trgovcima, dok će drugi probuditi iskreno oduševljenje, a jedan predmet ujedinit će svih pet stručnjaka u studiju.

Bojan, kolekcionar iz Zagreba, u emisiju će stići s neobičnim uporabnim predmetom čija povijest seže u 19. stoljeće. Riječ je o ekspres loncu, izumu koji je u svoje vrijeme predstavljao pravu revoluciju u kuhanju i pokušaj ubrzavanja svakodnevnih procesa.

Foto: NOVA TV

Iako će djelovati neuobičajeno, pa čak i pomalo nespretno, njegova konstrukcija, starost i očuvanost otvorit će pitanja o pravom razdoblju nastanka, načinu korištenja i kolekcionarskoj vrijednosti. Reakcije u studiju neće izostati, a lonac će kod pojedinih trgovaca izazvati pravo iznenađenje.

Foto: NOVA TV

Na procjenu stiže i Silvija iz Zagreba, kemijska inženjerka i ljubiteljica antikviteta, koja će donijeti obiteljski beštek koji se u njezinoj obitelji čuva više od 60 godina. Predmet nosi priču o trampi i obiteljskom nasljeđu, a njegovo podrijetlo, stanje i izrada naći će se pod povećalom procjenitelja.

Foto: NOVA TV

Iako se radi o serijskoj proizvodnji, očuvanost, detalji i originalna kutija privući će pozornost trgovaca, a veselu atmosferu u studiju dodatno će podići i četveronožni gost.

Foto: NOVA TV

Emisiju će zaokružiti rijetka povijesna fotografija iz Sinja koju će donijeti Marinko. Fotografija bilježi važno razdoblje lokalne povijesti te donosi imena, jasnu dataciju i snažnu simboliku vezanu uz tradiciju i identitet kraja. Upravo će ti elementi izazvati posebno zanimanje u sobi trgovaca, a ostaje za vidjeti hoće li prodavatelj pronaći kupca koji će u njoj prepoznati više od same fotografije.

Foto: NOVA TV

Tko će kući otići zadovoljan, a tko će shvatiti da se od nekih predmeta ipak ne može lako oprostiti, gledatelji će doznati u novoj epizodi Cash or Trasha danas u 18 sati na Novoj TV.

