Goran voli kuhati, a posebno voli raditi slastice. Ne skriva da je zbog svog specifičnog izgleda nailazio na osude okoline
Večeras će ekipu 'iz 'Večere za 5' ugostiti osebujni frizer Goran! 'Budite svoji, ne osuđujte...'
Četvrti dan ovotjedne 'Večere za 5' došao je red da svoje kulinarske sposobnosti, ali i to kakav je domaćin, pokaže Goran, frizer osebujnog stila i specifičnog modnog izričaja. Ovaj simpatični 36-godišnjak ekipu će ugostiti u Bošnjacima.
Nakon što je završio frizersku školu preselio je u Zagreb, a zatim se vratio u Slavoniju gdje planira pokrenuti svoj biznis, a osim što se bavi friziranjem, bavi se i raznim dekoracijama i renovacijama pa je tako sam renovirao kuhinju, a sada mu je sljedeći projekt renovacija vikendice.
Voli kuhati, a posebno voli raditi slastice, a u slobodno vrijeme voli se i rolati i provoditi vrijeme sa svojim krznenim ljubimcima. Ne skriva da e zbog svog specifičnog izgleda nailazio na osude okoline, ali na to se ne obazire, a gledateljima poručuje: 'Budite svoji i ne osuđujte druge!'
- Mislim da je svima bitna pobjeda. Kad kažu da nije, lažu. Meni je bitna i svima nam je bitna, ali ako ne pobjedom, bože moj, bitno da se družimo i zabavimo - iskreno kaže Goran, koji će svoju večeru pripremiti sa sušenom kaduljom, muškatnim oraščićem, muškatnom tikvom, pekmezom od šljiva, lungićem, borovnicama i jagodama.
- S obzirom na to da mi je dosta namirnica nepoznato ne znam, ali vjerujem da će Gogo to super pripremiti, vjerujemo u Gogu - komentirat će Sandra, a Nenad se složiti s njom. Zlatko će najaviti kako se najviše raduje lungiću koji je, kako kaže, najbolji komad svinjetine, a Željka dodati kako jagode obožava u svim varijantama.
Hoće li Goranova večera nadmašiti sinoćnju Zlatkovu - ne propustite doznati u novoj epizodi 'Večere za 5' danas na RTL-u od 18 sati! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.
