VEČERA S KARAKTEROM

Večeras će ekipu 'iz 'Večere za 5' ugostiti osebujni frizer Goran! 'Budite svoji, ne osuđujte...'

4
Foto: RTL

Goran voli kuhati, a posebno voli raditi slastice. Ne skriva da je zbog svog specifičnog izgleda nailazio na osude okoline

Četvrti dan ovotjedne 'Večere za 5' došao je red da svoje kulinarske sposobnosti, ali i to kakav je domaćin, pokaže Goran, frizer osebujnog stila i specifičnog modnog izričaja. Ovaj simpatični 36-godišnjak ekipu će ugostiti u Bošnjacima.

Nakon što je završio frizersku školu preselio je u Zagreb, a zatim se vratio u Slavoniju gdje planira pokrenuti svoj biznis, a osim što se bavi friziranjem, bavi se i raznim dekoracijama i renovacijama pa je tako sam renovirao kuhinju, a sada mu je sljedeći projekt renovacija vikendice.

Foto: RTL

Voli kuhati, a posebno voli raditi slastice, a u slobodno vrijeme voli se i rolati i provoditi vrijeme sa svojim krznenim ljubimcima. Ne skriva da e zbog svog specifičnog izgleda nailazio na osude okoline, ali na to se ne obazire, a gledateljima poručuje: 'Budite svoji i ne osuđujte druge!'

- Mislim da je svima bitna pobjeda. Kad kažu da nije, lažu. Meni je bitna i svima nam je bitna, ali ako ne pobjedom, bože moj, bitno da se družimo i zabavimo - iskreno kaže Goran, koji će svoju večeru pripremiti sa sušenom kaduljom, muškatnim oraščićem, muškatnom tikvom, pekmezom od šljiva, lungićem, borovnicama i jagodama.

Foto: RTL

- S obzirom na to da mi je dosta namirnica nepoznato ne znam, ali vjerujem da će Gogo to super pripremiti, vjerujemo u Gogu - komentirat će Sandra, a Nenad se složiti s njom. Zlatko će najaviti kako se najviše raduje lungiću koji je, kako kaže, najbolji komad svinjetine, a Željka dodati kako jagode obožava u svim varijantama.

Foto: RTL

Hoće li Goranova večera nadmašiti sinoćnju Zlatkovu - ne propustite doznati u novoj epizodi 'Večere za 5' danas na RTL-u od 18 sati! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji. 

