Napeta finalna epizoda sezone serije "Nasljednik" prikazat će se večeras od 22.30 na Novoj TV!
Večeras je na TV-u finale sezone turske hit serije 'Nasljednik'
Trenutak koji su Serhat i Yıldız toliko dugo čekali napokon će stići. Nakon svih prepreka i tajni koje su stajale između njih, od zajedničke budućnosti dijeli ih još samo jedno "da". No dok se u konaku priprema slavlje, posljednji potezi njihovih protivnika prijete srušiti sve za što su se borili.
Dok se Serhat i Yıldız približavaju početku zajedničkog života, Melek će se boriti za sebe i dijete koje bi moglo postati budući nasljednik. Kada se napokon pojavi pred Serhatom, sa sobom će donijeti i istinu koja će njihovu sreću staviti na najveću kušnju dosad. Pred svima će razotkriti Yıldızinu tajnu i Serhata dovesti pred gotovo nemoguć izbor između žene koju voli i budućnosti vlastitog djeteta. No ni to neće biti posljednji udarac. Dok se stare laži, obiteljski grijesi i borba za moć ponovno isprepliću, stiže još jedan opasan plan.
Hoće li ljubav Serhata i Yıldız izdržati posljednju kušnju? Kakva sudbina čeka novorođenog nasljednika i tko će na kraju platiti najveću cijenu?
Ne propustite doznati u napetoj finalnoj epizodi sezone serije "Nasljednik", večeras od 22.30 na Novoj TV!
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+