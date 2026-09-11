Večeras je na TV-u finale sezone turske hit serije 'Nasljednik'

Trenutak koji su Serhat i Yıldız toliko dugo čekali napokon će stići. Nakon svih prepreka i tajni koje su stajale između njih, od zajedničke budućnosti dijeli ih još samo jedno "da". No dok se u konaku priprema slavlje, posljednji potezi njihovih protivnika prijete srušiti sve za što su se borili.

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Dok se Serhat i Yıldız približavaju početku zajedničkog života, Melek će se boriti za sebe i dijete koje bi moglo postati budući nasljednik. Kada se napokon pojavi pred Serhatom, sa sobom će donijeti i istinu koja će njihovu sreću staviti na najveću kušnju dosad. Pred svima će razotkriti Yıldızinu tajnu i Serhata dovesti pred gotovo nemoguć izbor između žene koju voli i budućnosti vlastitog djeteta. No ni to neće biti posljednji udarac. Dok se stare laži, obiteljski grijesi i borba za moć ponovno isprepliću, stiže još jedan opasan plan.

Hoće li ljubav Serhata i Yıldız izdržati posljednju kušnju? Kakva sudbina čeka novorođenog nasljednika i tko će na kraju platiti najveću cijenu?