Večeras kreće Igra chefova: Evo što vas očekuje u novom showu

U novom RTL-ovu showu natjecatelji svih generacija, od amatera do profesionalaca, predstavljaju se jelima koja se ocjenjuju bez otkrivanja njihova identiteta. „Ovdje iskustvo nije presudno - jedino što se računa je ono što pokažeš na tanjuru“, najavljuje voditeljica Marijana Batinić 'Igru chefova'. O sudbini kandidata odlučuju trojica mentora - chefovi Toni Boban, Tibor Valinčić i Stiven Vunić, koji jela ocjenjuju prema prezentaciji, kreativnosti i okusu.

Posebnost showa je anonimno kuhanje - jela pred chefove dolaze na traci, bez informacija o autoru. Tek nakon odluke otkriva se tko stoji iza tanjura, a za prolazak je potrebno osvojiti najmanje dva noža. Nakon toga chefovi biraju svoje timove i kreće borba za finale i nagradu od 25.000 eura.

Natjecatelje očekuju raznoliki izazovi u kojima će kuhati za različite goste - od baka i osnovnoškolaca do predstavnika francuskog i talijanskog veleposlanstva, članova KUD-a, lovaca i mesara, vatrogasaca i djelatnika hitne pomoći, pilota i stjuardesa Croatia Airlinesa, kao i za lica RTL-a te druge zanimljive skupine. Poseban izazov bit će kuhanje za parove koji će uz ta jela ponovno proživjeti uspomene na svoje vjenčanje.

Ipak, najstroži sud dat će neka od najcjenjenijih imena domaće i regionalne gastro scene - Hrvoje Zirojević, Gabriela Filca, Ana Ugarković, Marin Pleše, Dino Šeparović, Stefano Cosattini, Hrvoje Kroflin i Tomaž Kavčič.

U večerašnjoj epizodi upoznat ćemo prve natjecatelje - od vrtićke kuharice Marije iz okolice Požege i Viktorije, kreatorice sadržaja na društvenim mrežama koja studira u Švedskoj, do maslinara Ivana iz Pule, iskusnog kuhara Darka, Kolumbijke Sandre koja donosi okuse Pacifika, baranjskog domaćina Stanka te kuhara i pjevača Almira koji sanja o velikoj karijeri.

