Večeras kreće nova sezona 'Tko to tamo pjeva'! Vinčić: Trudit ću se da pomognem natjecateljima

Iščekivanju je došao kraj, jer već večeras kreće druga sezona popularnog showa ''Tko to tamo pjeva'' koji će zasigurno zabaviti mnogobrojne gledatelje. U večerašnju epizodu stiže natjecateljica iz Zagreba, Kristina Bešić, koja navodi da svoju intuiciju ostavlja po strani, a slušat će samo savjete stručnog panela.

Uz gosta Miroslava Škoru, vrijedne savjete dat će joj stalni panelisti Alka Vuica, Luka Nižetić, Gianna Apostolski i Goran Vinčić, koji s nestrpljenjem iščekuju povratak pred kamere.

Foto: Nova Tv

- Jako sam uzbuđen! Jedva čekam da počne nova sezona, falilo mi je društvo mojih dragih panelista i, naravno, sjajnog Frane! Ove godine smo iskusniji, ali znam da će nam produkcija zadati težak zadatak u otkrivanju dobrih i loših pjevača - ističe Vinčić.

Goran je svojim spontanim reakcijama oduševio gledatelje, a za novu sezonu predviđa još više zabavnih natjecatelja i uzbudljivih obrata.

- Ja ću se truditi da se prvenstveno dobro zabavim, kako sebe, tako i druge, ali ću svakako pomoći i natjecateljima da osvoje što više love! Prošlu sezonu sam pjevao, plesao, rušio... a ovu očekujte neočekivano! - dodaje.

Koncept showa „Tko to tamo pjeva“, koji su gledatelji upoznali u prvoj sezoni, donosi savršen spoj napetosti i zabave. Natjecatelji moraju eliminirati loše pjevače bez da čuju njihove prave glasove, oslanjajući se isključivo na intuiciju i tragove kroz jedinstvene izazove. Svaka epizoda donosi devet tajnih glasova, a natjecatelj kroz sedam izazova postupno eliminira osam njih, nadajući se da će iz igre izbaciti samo one koji ne znaju pjevati. Za svaki uspješno eliminirani loš glas, osvaja 500 eura. No, ključna odluka dolazi u finalnom izazovu, duetu s gostujućim panelistom, kada preostali tajni glas mora biti dobar pjevač, jer samo tada natjecatelj osvaja glavnu nagradu od 5.000 eura.

Foto: Nova Tv

Show je oduševio publiku svih generacija, a to potvrđuje i Vinčić: "To je jedan od rijetkih TV formata koji mogu gledati svi uzrasti! Čak i moj klinac gleda emisiju i zabavljaju ga izvedbe tajnih glasova, tako da mi je drago što postoji emisija koju može gledati cijela obitelj."

Hoće li natjecateljica Kristina uspjeti osvojiti glavnu nagradu te koliko će tajni glasovi uspjeti zavarati nju i paneliste, ne propustite doznati večeras od 20.15 sati na Novoj TV!