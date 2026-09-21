Večeras kreću Divlje pčele! Evo što sve znamo o drugoj sezoni

Nakon 150 epizoda prve sezone, 'Divlje pčele' vraćaju se na RTL, a druga sezona donosi nastavak priče o sestrama Runje i stanovnicima Vrila. Nove epizode počinju se prikazivati u ponedjeljak, 21. rujna, od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

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Veliko finale prve sezone ostavilo je brojne priče nedovršenima. Katarina iščekuje presudu za ubojstvo Petra, Cvita i dalje živi u kući Vukasa pod Mirjaninim pritiskom, dok Zora razmišlja o odlasku iz Vrila. Anti Vukasu izmiče kontrola nad obitelji, Ivica se i dalje bori s prošlošću, a general Badurina nastavlja istraživati okolnosti smrti sina. Rajkin život također će se ponovno zakomplicirati zbog osobe za koju je mislila da ju je zauvijek ostavila iza sebe.

Nova glumačka imena

Uz dobro poznatu postavu, gledateljima će se pridružiti i nova lica. RTL je potvrdio dolazak Slavka Sobina, Mirte Zečević, Lare Nekić, Ljube Zečevića, Nele Kocsis, Saše Bunete, Paška Vukasovića, Roka Vihara i Tomislava Đunđera, a najavljeno je i još novih glumačkih imena.

Foto: rtl

Posebnu pažnju privukao je Slavko Sobin, koji u drugoj sezoni utjelovljuje novog lika Krnetu. Glumac je za RTL otkrio kako je riječ o liku kakvog domaće serije, prema njegovu mišljenju, još nisu imale.

- Krneta je sadist, monstrum, jeziv i infantilan, zapeo je u dječjoj traumi kojom sebe u potpunosti opravdava. Baš mi se glumilo s Ana Marijom Veselčić i igrao mi se taj lik! Mislim da ovakvog negativca hrvatske serije još nisu vidjele! Sad, je li to dobro ili loše, vidjet ćemo ovu jesen - rekao je Sobin.

Glumac je otkrio i da ga je na setu dočekala posebna atmosfera.

- Taj set ima stvarno jednu posebnu energiju, posebno glumačka soba. Osjeti se polet, zajedništvo i jako dobra stvaralačka energija - rekao je.

Foto: rtl

Kazna i iskupljenje

RTL je ranije najavio da će u središtu druge sezone biti kazna i iskupljenje, a posljedice događaja iz prve sezone snažno će utjecati na živote glavnih likova.

Ana Marija Veselčić, koja utjelovljuje Katarinu, nije željela otkrivati previše detalja o onome što čeka njezin lik, no najavila je velike promjene.

- Katu čekaju velike promjene, dalje ništa neću otkrivati! Iznimno se veselim emitiranju, bio mi je veliki užitak raditi s novim kolegama – Mirtom Zečević, Slavkom Sobinom, Ivom Slavić i Sarom Blažić - rekla je Veselčić za RTL.

Foto: rtl

Glumica je ranije za RTL.hr otkrila i što smatra adutom nove sezone.

- Pa, adut je isto kao i u prvoj sezoni, odlična priča - rekla je Veselčić, dodajući da su scenaristi ponovno pripremili 'niz jako dobrih zapleta'.

- To da ne znate gdje će vas naći novi zaplet - poručila je glumica, dodajući: 'Čeka vas jako puno toga'.

Najava nove sezone već je otkrila neke dramatične trenutke. Katarini prijeti smrt strijeljanjem, Ivica povlači obarač, Rajka se pojavljuje krvavih ruku, a general Badurina nastavlja potragu za odgovorima o smrti svog sina.

Druga sezona tako donosi nastavak priče koju su gledatelji pratili kroz prvih 150 epizoda, ali i čitav niz novih likova koji će dodatno zakomplicirati odnose u Vrili. Što će se dogoditi s Katarinom, Zorom, Cvito, Ivicom, Rajkom i ostalim junacima, gledatelji će početi otkrivati od 21. rujna.

*uz korištenje AI-ja