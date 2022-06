Večeras na pozornicu INmusica stiže legendarni Nick Cave, evo tko će sve nastupiti uz njega

U ponedjeljak je na jezeru Jarun u Zagrebu počeo 15.INmusic, najveći hrvatski open air festival, a prvog dana publiku su zagrijali The Killersi. Uz hitove poput Read my mind, Somebody told me, glavne zvijezde prvog dana festivala predstavile su i novi materijal sa šestog studijskog albuma 'Imploding The Mirage' izdanog u kolovozu 2020. godine. Večeras će na pozornicu izaći Nick Cave & The Bad Seeds.

Na krilima hvaljenog albuma ‘Ghosteen’ i nakon pune četiri godine izbivanja sa svjetskih pozornica, Nick Cave & The Bad Seeds vraćaju se pred publiku INmusic festivala nakon duge pandemijske pauze.

Popularna grupa nastupit će na glavnoj pozornici, a nastala je nakon raspada The Birthday Partya 1982. godine.

Do danas su objavili 17 studijskih albuma s preko 5 milijuna prodanih primjeraka diljem svijeta.

Osim njih na glavnoj pozornici festivala će nastupati White Lies, bend kojeg su 2007. oformili Harry McVeigh, Charles Cave i Jack Lawrence-Brown.

Njihov album prvijenac 'To Lose My Life...' izdali su u siječnju 2009. godine te su s njim brzinom munje zasjeli na prvo mjesto UK Albums Chart. Dva singla s albuma 'To Lose My Life' i 'Farewell to the Fairground' obilježili su njihov početak karijere.

White Lies su kroz pet studijskih izdanja u svega desetak godina stvorili zavidan glazbeni opus i prepoznatljiv stil, kao i naklonost publike diljem svijeta, a gostovali su na nekim od najpoznatijih festivala kao što su Glastonbury, Coachella, Isle of White i na mnogim drugima.

Nakon njih će nastupiti i najprepoznatljiviji afrički glazbeni i bračni duo Amadou & Mariam.

Gitaristički virtuoz Amadou vid je izgubio u šesnaestoj godini dok je četiri godine mlađa pjevačica i kantautorica Mariam oslijepila u ranoj mladosti. U glazbenoj suradnji rodila se i ljubav koja traje već četiri desetljeća, a 2017. godine izdali su osmi studijski album 'La Confusion' uvelike inspiriran i posvećen nemirima i stradanjima u rodnom Maliju.

Publika će imati priliku čuti i Međimurski rock bend Daliborovo Granje te pjesma s njihovog albuma 2Daliborovo Granje'(2015., Slušaj Najglasnije!) i 'Hainin.' (2020., Dostava Zvuka).

Nastupit će i Neon Iglu koji će predstaviti album 'Stranput' koji su snimili u suradnji sa snimateljem i producentom Marinom Kerešom.

Nakon njihovog nastupa, na World Stage-u će nastupiti Porto Morto, Šumski, Neon Wife i Malady Lane, dok će Dry Cleaning, Rebel Star, Tus Nua i Freaktion svirati na Hidden stageu.

Podsjetimo, INmusic svake godine okuplja ponajbolja imena suvremene glazbene scene predstavljajući najaktualnije glazbene i kulturne sadržaje hrvatskoj i inozemnoj publici. Osim koncertnoga programa, sva četiri dana festivala će na Tesla Tower stageu biti VJ program i DJ program koji će se odvijati na nekoliko punktova kao što su Night stage, Šuma Striborova i Silent party, a bit će otvoren i Karaoke stage.

INmusic festival traje od 20. do 23. lipnja 2022. godine.

