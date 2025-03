Večeras počinje 'Tvoje lice zvuči poznato'! Prvi će na binu stupiti naš eurovizijski predstavnik

Najzabavniji televizijski show 'Tvoje lice zvuči poznato' počinje večeras u 20:15 na Novoj TV, a prva epizoda donosi spektakularne transformacije, iznenađujuće nastupe i energiju kakvu samo ovaj show može pružiti. Osmero kandidata spremno je stati na pozornicu i kroz zabavne, zahtjevne i emotivne izvedbe oduševiti publiku i žiri, a prvi će na scenu stupiti novopečeni predstavnik Hrvatske na Eurosongu Marko Bošnjak koji s velikim uzbuđenjem iščekuje svoju prvu transformaciju u showu.

- Pripreme teku lijepo, uživam u cijelom procesu, veselim se transformaciji i zapravo sam jedva čekao da ovaj projekt započne, tako da vjerujem da će i publika osjetiti da se stvarno super zabavljamo - poručuje Marko koji je također dao mali trag o svom prvom nastupu: "Hint bi definitivno bili Dalmacija i vino. Samo to ću reći."

Foto: Luka Dubroja

Nakon njega, na pozornicu će zakoračiti iskusni pjevač Igor Cukrov, koji će se prvi put okušati u potpuno novoj ulozi.

- Na probama mi je bilo jako ugodno i poučno. Nikad do sada nisam imao iskustvo ući toliko duboko u svijet transformacija, s obzirom na moju dosadašnju karijeru. Ovo je za mene jedan novi projekt, a točka će biti jako zanimljiva. Bit će zanimljiva i garderoba i to je jedno izdanje Igora Cukrova koje gledatelji nisu vidjeli do sada - najavljuje Igor nakon kojeg će nastupiti pjevačica Stela Rade koja će utjeloviti osebujnu i originalnu glazbenu ikonu hrvatske glazbene scene. Na probama je priznala: "Pozitivno sam uzbuđena! Trenutno nema treme, ali vjerujem kako će je biti jer smo sve bliže prvoj epizodi."

Za svestranog pjevača, plesača i glumca Devina Juraja sudjelovanje u showu je ostvarenje dječačkog sna, a ususret prvom nastupu otkriva: "Sjećam se u osnovnoj školi kad smo gledali prvu sezonu i ja sam si mislio – ja bih apsolutno sve to mogao odraditi", a hoće li zaista biti tako, doznat ćemo već u prvoj epizodi u kojoj Devina čeka pravi izazov jer ulazi u ulogu suprotnog spola. „Utjelovit ću jednu posebnu personu i ikonu koju je jako teško imitirati", dodaje Devin.

Foto: Luka Dubroja

Pjevačica Marcela Oroši priznaje da osjeća euforiju pred prvi nastup te da se na probama nevjerojatno zabavlja.

- Jako se veselim muškim ulogama, ali isto tako jako sam zadovoljna što mi je gljiva dodijelila jednu snažnu i moćnu ženu za prvu transformaciju - najavljuje Marcela, a glumac Domagoj Nižić s veseljem poručuje: "Imam tremu pred prvi nastup, ali sve je jako uzbudljivo, veselo i veliki mi je glumački izazov. Jako se veselim!"

Uzbuđenje pred prvim nastupom raste i za pjevačicu grupe ET Meri Andraković koja se intenzivno priprema za svoju transformaciju.

- Pripreme su dosta užurbane i svi su jako uzbuđeni - poručuje Meri, dodajući kako bi se njezin nastup najviše mogao svidjeti nekim starijim generacijama.

Posljednji nastup večeri pripast će glumici i liječnici Madi Peršić koja s osmijehom na licu iščekuje svoju prvu transformaciju.

- Nemam tremu, imam samo veselje! Jedva čekam izaći pred kolege, publiku i žiri. Ne smijem otkriti tko sam, ali za ovu ulogu drugačiji su pokreti od mojih, nekako je sve sofisticiranije, promišljenije - zaključuje Mada.

Foto: Luka Dubroja

Dok natjecatelji usavršavaju svoje transformacije, publiku očekuje večer ispunjena nevjerojatnim glazbenim trenucima. No, osim zabavljanja publike, svaki kandidat ima i dodatni motiv za pobjedu jer će najbolje ocjenjeni natjecatelj u svakoj epizodi osvojeni iznos donirati humanitarnoj udruzi po svom izboru.