Obavijesti

Show

Komentari 0
SVE JE SPREMNO

Večeras se bira pobjednik Dore: Evo kako u finalu možete glasati za svog favorita

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Večeras se bira pobjednik Dore: Evo kako u finalu možete glasati za svog favorita
1
ILUSTRACIJA | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Ukupan rezultat činit će zbroj bodova žirija i glasova publike. U slučaju izjednačenog broja bodova, prednost će imati pjesma koja je osvojila više glasova publike

Admiral

Sve je spremno za veliko finale Dore 2026. gdje pobjednika određuju glasovi publike i ocjenjivačkih sudova (žirija) u omjeru 50:50. Pobjednik ili pobjednica predstavljat će Hrvatsku u svibnju na Eurosongu u Beču.

Ukupan rezultat činit će zbroj bodova žirija i glasova publike. U slučaju izjednačenog broja bodova, prednost će imati pjesma koja je osvojila više glasova publike, javlja HRT.

Gledatelji za pojedinu pjesmu mogu glasati putem telefonskih poziva (iz fiksne i mobilne mreže) i slanjem SMS poruke (televoting).

Telefonski broj za glasanje za određenog natjecatelja ovisi o rednom broju izvođenja pjesme u finalu.

Maksimalan broj glasova s jednog pretplatničkog broja je 10.

GOTOVO I 2. POLUFINALE Poznato svih 16 finalista Dore! Pogledajte njihove nastupe
Poznato svih 16 finalista Dore! Pogledajte njihove nastupe

Glasanje putem telefonskih poziva

Gledatelji zovu jedan od telefonskih brojeva iz numeracije 065 22 44 xx. Za 1. pjesmu zove se 065 22 44 01, za 2. pjesmu 065 22 44 02 i tako redom do 16. pjesme, prema rednom broju izvođenja prikazanom na ekranu.

Nakon uspostave telefonske veze gledatelju se priopćava da je njegov glas zabilježen. Cijena poziva iz fiksne mreže iznosi 0,20 € (PDV uključen). Cijena poziva iz mobilne mreže iznosi 0,32 € (PDV uključen).

Foto: HRT

Glasanje putem SMS poruka

Gledatelji šalju SMS poruku sadržaja „Doraxx“ (gdje xx predstavlja redni broj pjesme, npr. Dora01, Dora02…) na broj 60006, koji je tijekom emisije prikazan na ekranu.

Cijena SMS poruke iznosi 0,32 € (PDV uključen).

Glasanje traje 15 minuta i počinje u trenutku kada to objave voditelji. Za vrijeme glasanja HRT emitira tzv. recap - kratki prikaz svih pjesama s naznačenim brojevima za glasanje.

Glasanje žirija

U finalnoj večeri sudjeluju četiri domaća žirija (HTV centri Zagreb, Split, Rijeka i Osijek) te četiri međunarodna žirija.

Svaki žiri dodjeljuje bodove prema standardnom eurovizijskom sustavu (1–8, 10 i 12 bodova), a ti se bodovi kombiniraju s glasovima publike kako bi se dobio konačni poredak.

VEČER ODLUKE ANKETA Hoćete li večeras gledati finale Dore 2026.?
ANKETA Hoćete li večeras gledati finale Dore 2026.?

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Pogledajte tko se sve prošetao zagrebačkom špicom: Političari, pjevači, influenceri...
SUBOTNJI ĐIR

FOTO Pogledajte tko se sve prošetao zagrebačkom špicom: Političari, pjevači, influenceri...

Subotnje jutro izmamilo je brojna poznata lica na zagrebačku špicu. Neki su spremno pozirali pred objektivom, dok su drugi fotkani u prolazu
Omiljena Kate iz Divljih pčela je pozirala za Cafe: Pogledajte je u potpuno drugačijem izdanju!
ANA MARIJA VESELČIĆ

Omiljena Kate iz Divljih pčela je pozirala za Cafe: Pogledajte je u potpuno drugačijem izdanju!

Ana Marija Veselčić utjelovila je Katarinu Runje, najstariju od tri sestre, u popularnoj seriji 'Divlje pčele'. Javnost je na malim ekranima gleda u prilično jednostavnoj odjeći, a pogledajte kako izgleda pred našim objektivima
FOTO Nerazdvojni Maja Šuput i Šime Elez! Malo se mazili, igrali pa onda u zagrljaju partijali
TJEDAN U DVOJE

FOTO Nerazdvojni Maja Šuput i Šime Elez! Malo se mazili, igrali pa onda u zagrljaju partijali

Pjevačica Maja Šuput (46) i prošlogodišnji Gospodin Savršeni Šime Elez (27) ovih su dana, čini se, nerazdvojni. U srijedu prijepodne bili su na padelu na zagrebačkom Velesajmu, ali sport je vrlo brzo pao u drugi plan. Više je tu bilo zagrljaja, zadirkivanja, udaraca reketom po stražnjici i poziranja nego ozbiljne igre

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026