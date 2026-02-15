Večeras se bira pobjednik Dore: Evo kako u finalu možete glasati za svog favorita

Sve je spremno za veliko finale Dore 2026. gdje pobjednika određuju glasovi publike i ocjenjivačkih sudova (žirija) u omjeru 50:50. Pobjednik ili pobjednica predstavljat će Hrvatsku u svibnju na Eurosongu u Beču.

Ukupan rezultat činit će zbroj bodova žirija i glasova publike. U slučaju izjednačenog broja bodova, prednost će imati pjesma koja je osvojila više glasova publike, javlja HRT.

Gledatelji za pojedinu pjesmu mogu glasati putem telefonskih poziva (iz fiksne i mobilne mreže) i slanjem SMS poruke (televoting).

Telefonski broj za glasanje za određenog natjecatelja ovisi o rednom broju izvođenja pjesme u finalu.

Maksimalan broj glasova s jednog pretplatničkog broja je 10.

Glasanje putem telefonskih poziva

Gledatelji zovu jedan od telefonskih brojeva iz numeracije 065 22 44 xx. Za 1. pjesmu zove se 065 22 44 01, za 2. pjesmu 065 22 44 02 i tako redom do 16. pjesme, prema rednom broju izvođenja prikazanom na ekranu.

Nakon uspostave telefonske veze gledatelju se priopćava da je njegov glas zabilježen. Cijena poziva iz fiksne mreže iznosi 0,20 € (PDV uključen). Cijena poziva iz mobilne mreže iznosi 0,32 € (PDV uključen).

Foto: HRT

Glasanje putem SMS poruka

Gledatelji šalju SMS poruku sadržaja „Doraxx“ (gdje xx predstavlja redni broj pjesme, npr. Dora01, Dora02…) na broj 60006, koji je tijekom emisije prikazan na ekranu.

Cijena SMS poruke iznosi 0,32 € (PDV uključen).

Glasanje traje 15 minuta i počinje u trenutku kada to objave voditelji. Za vrijeme glasanja HRT emitira tzv. recap - kratki prikaz svih pjesama s naznačenim brojevima za glasanje.

Glasanje žirija

U finalnoj večeri sudjeluju četiri domaća žirija (HTV centri Zagreb, Split, Rijeka i Osijek) te četiri međunarodna žirija.

Svaki žiri dodjeljuje bodove prema standardnom eurovizijskom sustavu (1–8, 10 i 12 bodova), a ti se bodovi kombiniraju s glasovima publike kako bi se dobio konačni poredak.