Novu epizodu omiljenih Kumova ne propustite večeras od 20:15 na Novoj TV! Evo što će se večeras događati u njoj...
Večeras skandal u Kumovima: Luce na meti novinara, Martin se osramoti pred Kikijem
Večeras je na rasporedu uzbudljiva nova epizoda serije „Kumovi“. Cijelo mjesto je na nogama kad na nacionalnoj televiziji najave večernju emisiju koja razotkriva korupciju kod liječnika Splitsko-dalmatinske županije, među kojima je i Luce. Šank osjeća grižnju savjesti jer ne može trenutno biti uz Akrape.
Martin se osramoti pred Kikijem jer mu ne može poslati izvještaj o projektima. Njegova ljutnja zbog lošeg signala u Zaglavama se sve više pojačava. Iva se zbližava s Martinom i istovremeno koketira s Bracom, a njemu nije mrsko.
Luce se odluči obračunati s medijima u Sinju, a Jadranka usred prodaje na štandu doživljava nezgodu. Novu epizodu omiljenih Kumova ne propustite večeras od 20:15 na Novoj TV!
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+