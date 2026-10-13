Večeras u 'Divljim pčelama': Katarina igra opasnu igru, što će otkriti u Krnetinoj kući?

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda omiljene serije 'Divlje pčele'. Ante doznaje da Špiljak ne želi imati veze s njim te njegov plan o povratku potencijalno može poći po zlu.

Tereza se ponovno povlači u sebe i ne prestaje plakati, a Mirjana sumnja da je takva jer još uvijek voli Čavku. On obznanjuje obitelji da odlazi na daleki put, što sve iznenadi. Katarina igra opasnu igru – u Krnetinoj kući kopa po njegovim stvarima, a ono što će otkriti mijenja sve. Kako će on reagirati kad mu se suprotstavi s dokazima u rukama?

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Badurina i Anđelko stižu na večeru kod Šušnjare, koji je spreman ruku svoje Jelice dati mladom policajcu. U Bellavisti, Zora je u iskušenju da prihvati Filipovu ponudu, dok je Marin ljubomoran kao nikad prije. Veljko i Karmela dožive nježan trenutak kad ona otvori poklon koji joj je donio iz Amerike.

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.