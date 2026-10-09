Večeras u 'Divljim pčelama': Mirjana posjeti Katu u zatvoru, a Veljko se vraća iz Amerike

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije 'Divlje pčele'.

Uplakana Jelica vraća se kući te od roditelja doznaje da je Anđelko zaljubljen u nju. Filip neočekivano posjeti Zoru, a ona ga odbija. Na odlasku, sukobi se s Marinom koji mu zaprijeti. Filip mu ponudi novac za Zoru.

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Marko otkriva Čavki da zna za njega i Terezu te mu daje ultimatum. Krneta se i dalje nastavlja iskaljivati na zatvorenicama, a Katu još uvijek drži u samici. U skrovištu, Ante i Veselinović slave jer bi Ante mogao uskoro dobiti svoju slobodu. Mirjana neočekivano stiže u zatvor i zatraži susret s Katarinom.

Veljko se vraća u Vrilo iz Amerike i mještane očarava pričama o svojim avanturama. Filip slaže Zori da ju je Marino prodao...

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.