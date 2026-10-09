Obavijesti

Show

Komentari 0
NOVE DRAME

Večeras u 'Divljim pčelama': Mirjana posjeti Katu u zatvoru, a Veljko se vraća iz Amerike

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Večeras u 'Divljim pčelama': Mirjana posjeti Katu u zatvoru, a Veljko se vraća iz Amerike
6
Foto: rtl
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.

Admiral

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije 'Divlje pčele'.

Uplakana Jelica vraća se kući te od roditelja doznaje da je Anđelko zaljubljen u nju. Filip neočekivano posjeti Zoru, a ona ga odbija. Na odlasku, sukobi se s Marinom koji mu zaprijeti. Filip mu ponudi novac za Zoru.

Foto: rtl

Marko otkriva Čavki da zna za njega i Terezu te mu daje ultimatum. Krneta se i dalje nastavlja iskaljivati na zatvorenicama, a Katu još uvijek drži u samici. U skrovištu, Ante i Veselinović slave jer bi Ante mogao uskoro dobiti svoju slobodu. Mirjana neočekivano stiže u zatvor i zatraži susret s Katarinom.

Veljko se vraća u Vrilo iz Amerike i mještane očarava pričama o svojim avanturama. Filip slaže Zori da ju je Marino prodao...

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.

DNEVNI PREGLED Evo što vas ovog petka čeka u vašim omiljenim sapunicama
Evo što vas ovog petka čeka u vašim omiljenim sapunicama

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Parada poznatih na reviji: Jakov Kitarović tradicionalno u prvim redovima škica kreacije
DUCHESS U VLAKU

FOTO Parada poznatih na reviji: Jakov Kitarović tradicionalno u prvim redovima škica kreacije

Snježana Schillinger predstavila je na modnoj reviji u vlaku koji je vozio od Zagreba do Zaprešića komade iz svoje nove kolekcije. U 'pisti na tračnicama' uživali su Jakov Kitarović, Borna Kotromanić, Mia Dimšić, Neven Ciganović i brojni drugi
FOTO Jesu li otišli predaleko s mršavljenjem? Ove holivudske zvijezde teško je i prepoznati
DRASTIČNE PROMJENE

FOTO Jesu li otišli predaleko s mršavljenjem? Ove holivudske zvijezde teško je i prepoznati

Sve više svjetski poznatih zvijezda otvoreno govori o korištenju lijekova za mršavljenje te ne skrivaju da su im upravo oni pomogli u borbi s viškom kilograma. Njihove velike fizičke transformacije izazvale su brojne reakcije javnosti, a dio obožavatelja smatra da su neki u želji za vitkijom linijom otišli predaleko. U galeriji pogledajte kako su se tijekom godina promijenila neka od najpoznatijih holivudskih lica.
FOTO Domenica u badiću uživala u rujnu, pokazala kako provodi tople jesenje dane na moru
ZNA KAKO UŽIVATI

FOTO Domenica u badiću uživala u rujnu, pokazala kako provodi tople jesenje dane na moru

Naša je pjevačica velika ljubiteljica ljeta i mora, a sezonu kupanja produžila je i kroz cijeli rujan. Na Instagramu je objavila niz fotki i videa na kojima je pokazala kako je provela posljednje dane ljeta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026