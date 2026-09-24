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Večeras u 'Divljim pčelama': Suze, očaj i nevjerica u Vrilu...

Piše 24sata,
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Večeras u 'Divljim pčelama': Suze, očaj i nevjerica u Vrilu...
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Foto: RTL
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U Vrilu vlada tuga i očaj nakon tragičnih događaja, dok Jakov i ostali mještani pokušavaju pronaći snagu u teškim vremenima

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U hit seriji 'Divlje pčele' događa se pregršt novih događaja. Jakov je u šoku i suzama zbog svega što se događa. Karmela ga tješi, no on je u očaju: 'Sve sam u jednom danu izgubio'. General Badurina teško se nosi s onim što je saznao, a i u obitelji Vukas je teška atmosfera. Marko čeka vijesti o Čavki i s Feridom razgovara o svemu, uskoro mu otkriva da je ubijena Teodora.

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Cvita i Nikola razgovaraju o svemu, ona je uvjerena da je ubojstvo njezine sestre naručio netko iz obitelji Vukas - Mirjana ili Ante. Sikirica s majkom komentira sve što se događa u Vrilu i majci povjerava da razmišlja donijeti tešku odluku. "Plakat ćemo za našeg Ivicu, našu Teu, našeg Jakova koji će ostati sam...", kroz suze je ustvrdila Manda svu težinu koja se srušila nad sudbine mještana Vrila.

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