STIŽU IM DJELATNICI CROATIA AIRLINESA

Večeras u Igri chefova: 'Možemo poslati poruku kako bi trebala izgledati hrana u avionu...'

Foto: Maja Bota Strbe

Kandidati spremaju jela za djelatnike Croatia Airlinesa, a Stiven Vunić je uoči izazova istaknuo da smatra kako je ovo 'jedan od važnijih zadataka u sezoni'

U današnjoj epizodi 'Igre chefova' timovi će za djelatnike Croatia Airlinesa pripremati jela s tradicionalnim hrvatskim namirnicama - smokvama, maslinovim uljem, tartufima te inćunima i to tako da su prilagođena standardiziranim pladnjevima Croatia Airlinesa. „Mislim da je ovo jedan od važnijih zadataka u sezoni i možda možemo poslati poruku kako bi trebala izgledati hrana u avionu“, reći će ususret izazovu chef Stiven Vunić.

Za dogovor će timovi imati pet minuta, a za kuhanje 50 minuta pa će chef Tibor komentirati: „Jako na knap, doduše meni je možda smanjeno vrijeme prednost jer je u sivom timu još četvero kandidata“, a chef Toni dodati: „Tema je bomba, bomba je za koga kuhamo, ali vrijeme me muči.“

„Danas sam ruke i noge chefa tako da slušam, trčim i radim najbolje što mogu“, reći će Bartol iz plavog tima, a Dejan biti zadovoljan vodstvom svog mentora: „Tibor je odličan što se tiče komunikacije tijekom izazova, konstantno je tu, cirkulira, gleda i govori što još treba - tu smo i još učimo.“ S druge strane, chef Tibor neće biti u potpunosti zadovoljan radom svih članova svog tima pa će priznati: „Događaju se greške koje se sve manje trebaju tolerirati. To je nešto osnovno, a došli smo na visoku razinu.“

Gosti će smatrati da je janjetina pomalo žilava, da u ribljem carpacciu nedostaje soli, a fritulama su će biti apsolutno oduševljeni. „Komiška pogača je bila odlična, a desert najbolji“, komentirat će jedan od pilota, a svi će se složiti da odabrati najbolji tanjur nije lak zadatak. „Kuhari su dobro odradili posao, sva tri tanjura su bila jako dobra“, zaključit će.

Nakon glasanja slijedit će eliminacijski izazov. Kandidati će morati odabrati jednu od ponuđenih destinacija i pripremiti jelo inspirirano njome, a moći će birati Madrid, Pariz ili Prag. Za pripremu jela imat će samo 25 minuta. „Kritično“, zaključit će jedan od kandidata, ali to neće biti posljednji obrat eliminacijskog izazova.

Koji tim će pobijediti, a koji kandidati napustiti 'Igru chefova' - ne propustite u novoj epizodi

