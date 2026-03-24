Večeras u Kumove stiže novi lik. Filip Radoš: 'Na setu je odlično'

Nove pomutnje spremaju se za pojedine mještane Zaglava u seriji Kumovi, a novu epizodu gledatelji mogu pratiti već večeras. Dok Macani pokušavaju pronaći izlaz iz financijskih problema, Aljoša pretražuje oglase za posao, a Vinko se priprema za razgovor za posao. Zahvaljujući Stanislavu, dobiva poslovnu priliku te završava kod Ilije Šarana, Cukelinog dugogodišnjeg prijatelja i poduzetnika, koji ga bez puno pripreme odmah baca na posao.

Lik Ilije Šarana utjelovit će Filip Radoš, kazališni, televizijski i filmski glumac koji u gostujućoj ulozi stiže uzdrmati svakodnevicu Macana.

- Na setu je bilo odlično i stvarno sam uživao jer skoro cijelu ekipu znam od ranije! Vesele me ovakvi glumački izleti, a nadam se da sam i ja ostavio pozitivan dojam na ekipu, kao što su i oni na mene. Kako je Šaran „zaplivao“ u novim epizodama, gledatelji će tek vidjeti - zagonetno poručuje 67-godišnji glumac.

Kako će se Vinko snaći u potpuno novom poslu, daleko od hotela i bliže vijcima i okovima, ne propustite doznati već večeras. Osim toga, situacija u Zaglavama dodatno se komplicira kada u Mirjaninu gostionicu stiže financijska inspekcija. Tijekom pregleda inspektori u Bracinoj sobi pronalaze švercanu robu, zbog čega je Mirjana prisiljena zatvoriti gostionicu i otići na razgovor u policiju.

U međuvremenu, Zvone i Anđela uspijevaju odgovoriti Martina od impulzivne odluke o otkazu, pa Zvone preuzima njegovu ulogu u općini