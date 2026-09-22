Večeras u 'Kumovima': Zvone ne pušta Anđelu u kuću nakon što je prenoćila s Grabovcem

Anđela se vraća iz Hercegovine i shvaća da je Zvone stavio ključ u bravu i ne želi je pustiti u kuću, a ni javiti se na telefon. Mirjani priznaje gdje je prenoćila pa je moli za pomoć.

Goran odlazi na zamjenu u Split i oprašta se s dragim ljudima uz upozorenje Braci na Grabovca. Luce i Janko se u Zagrebu nađu na ručku s Matijom i Kikijem i zaključe da baš i nisu idealna kombinacija parova.

Foto: NOVA TV

Milica dolazi kod Marka po svoje stvari i osramoti ga pred cijelim mjestom. Novu epizodu 'Kumova' ne propustite večeras od 20:15 na Novoj TV, a već sada na Nova Play!