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Večeras u 'Kumovima': Zvone ne pušta Anđelu u kuću nakon što je prenoćila s Grabovcem

Piše 24sata,
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Večeras u 'Kumovima': Zvone ne pušta Anđelu u kuću nakon što je prenoćila s Grabovcem
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Foto: NOVA TV
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Novu epizodu ne propustite večeras od 20:15 na Novoj TV, a već sada na Nova Play!

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Anđela se vraća iz Hercegovine i shvaća da je Zvone stavio ključ u bravu i ne želi je pustiti u kuću, a ni javiti se na telefon. Mirjani priznaje gdje je prenoćila pa je moli za pomoć.

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Večeras u 'Kumovima na Novoj: Luce traži Goranovu pomoć, ali inspektor ne smije ništa saznati

Goran odlazi na zamjenu u Split i oprašta se s dragim ljudima uz upozorenje Braci na Grabovca. Luce i Janko se u Zagrebu nađu na ručku s Matijom i Kikijem i zaključe da baš i nisu idealna kombinacija parova.

Foto: NOVA TV

Milica dolazi kod Marka po svoje stvari i osramoti ga pred cijelim mjestom. Novu epizodu 'Kumova' ne propustite večeras od 20:15 na Novoj TV, a već sada na Nova Play!

Foto: NOVA TV

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