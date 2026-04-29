Večeras u 'Kumovima' Braco prolazi kroz ozbiljnu dramu: Grabovac je stigao u Zaglave!

U novoj epizodi „Kumova“, napetosti u Zaglavama dosežu vrhunac nakon Grabovčeva dolaska, koji će uzdrmati živote brojnih mještana. Grabovac priprema večeru za Ivu i pokušava stvoriti privid obiteljske topline, no Iva ne skriva sumnju u njegove namjere. Iako je Grabovac stigao po nju, na njezino iznenađenje dopušta joj da ostane u Zaglavama.

Grabovčev dolazak utječe na mnoge Zaglavčane – Mirjanu, Marka i Gorana, ali prvenstveno na Bracu koji proživljava ozbiljnu dramu. Što ako Grabovac zna da je Braco skrivao Ivu? U svemu što Grabovac kaže vidi skrivene namjere.

Goran očekuje izvanredni otkaz, ali inspektor ga iznenadi. Matija je poslala Martina na psihijatrijsko vještačenje, a Vinko i Aljoša pokušaju odgoditi rušenje hotela. Prve posljedice rata oko Cvite na svojoj vilici osjeti Zvone, a Lari stižu rezervacije za „Izvor ljubavi“, te ona shvaća da još nije osmislila program.