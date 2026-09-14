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Večeras u 'Kumovima' gledajte: Braco umire od ljubomore zbog Martina i Ive, Luce je atrakcija...

Piše 24sata,
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Večeras u 'Kumovima' gledajte: Braco umire od ljubomore zbog Martina i Ive, Luce je atrakcija...
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Foto: NOVA TV
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Seriju "Kumovi" ne propustite večeras od 20:20 na Novoj TV, a novu epizodu pogledajte već sada na Nova Play!

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Lucini podcasti imaju sve veću publiku, no ona i dalje redom odbija medije. Kada u Mediumu izađe novi negativan članak o njoj, Stanislav je uvjerava da iskoristi Spomenkin radijski eter i napokon javno kaže svoju istinu.

U međuvremenu, Vesna razmišlja o tome da Janku predloži kako bi Lucu trebao odvesti psihijatru. Dok se Vinko svemu smije, Vesna je zabrinuta, a Anđela strahuje za svoju djecu. Janko je, s druge strane, oduševljen pregledima i komentarima.

Foto: NOVA TV

Otkriće da je Martin prespavao kod Ive budi Bracinu ljubomoru, dok Iva i dalje ne vjeruje Mirjani da nije bila Grabovčeva ljubavnica u vrijeme kada je njezina majka umirala. Seriju "Kumovi" ne propustite večeras Novoj TV, a novu epizodu pogledajte već sada na Nova Play!

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