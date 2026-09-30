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Večeras u 'Kumovima' gledajte: Hoće li nova doktorica u mjestu ispuniti Lucina očekivanja?

Piše 24sata,
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Večeras u 'Kumovima' gledajte: Hoće li nova doktorica u mjestu ispuniti Lucina očekivanja?
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Foto: NOVA TV
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Seriju "Kumovi" ne propustite večeras na Novoj TV, a već sada na Nova Play!

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U Zaglavama se pojavljuje Bilandžićeva kći Saša s mužem Vanjom i traži Ivku. No, ona odbija ići s njima na ostavinsku raspravu.  Na ulici ih Vesna slučajno susretne i pozove ih na kavu, oduševljena što u Zaglavama napokon vidi Zagrepčane

Ona pristane otići s njima u Sinj potpisati da se odriče nasljedstva. Anđela briljira na novom poslu, iako se ne snalazi najbolje s tehnologijom pa joj pomaže Janko.

Foto: NOVA TV

Luci je potreban recept za antibiotik pa odlazi do ambulante, ali nova doktorica se ne složi s Lucinom dijagnozom. Seriju "Kumovi" ne propustite večeras na Novoj TV, a već sada na Nova Play!

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