Večeras u 'Kumovima' gledajte: Martin postaje glavni sumnjivac za prerezane žice semafora

Mirjana polako shvaća da se nešto čudno događa. Uvjerena je uvjerena da je Goran našao dnevnik njenog oca i saznao njenu tajnu o ocu šverceru. Dok Lara jedva čeka svog supruga, Tomi ju zove kako bi joj saopćio loše vijesti.

Netko je prerezao žice semafora i sada svi sumnjaju na Martina, a neki mu čak i čestitaju. Matija i Martin postaju saveznici u borbi protiv Vetme i semafora na mjestu koji se sve više pokazuje opasnim.

Foto: NOVA TV

Spomenka je oduševljena pozitivnim komentarima, a Radiju Glavice danas vodi obiteljsku emisiju. Kada Milica čuje njezine izgovorene riječi, emisija se pretvori u obiteljsku svađu u eteru.

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