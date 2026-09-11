Obavijesti

Show

Komentari 0
NOVA EPIZODA

Večeras u 'Kumovima' gledajte: Martin postaje glavni sumnjivac za prerezane žice semafora

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Večeras u 'Kumovima' gledajte: Martin postaje glavni sumnjivac za prerezane žice semafora
4
Foto: NOVA TV
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Seriju "Kumovi" ne propustite večeras od 20:20 na Novoj TV, a novu epizodu pogledajte već sada na Nova Play!

Admiral

Mirjana polako shvaća da se nešto čudno događa. Uvjerena je uvjerena da je Goran našao dnevnik njenog oca i saznao njenu tajnu o ocu šverceru. Dok Lara jedva čeka svog supruga, Tomi ju zove kako bi joj saopćio loše vijesti.

Netko je prerezao žice semafora i sada svi sumnjaju na Martina, a neki mu čak i čestitaju. Matija i Martin postaju saveznici u borbi protiv Vetme i semafora na mjestu koji se sve više pokazuje opasnim.

Foto: NOVA TV

Spomenka je oduševljena pozitivnim komentarima, a Radiju Glavice danas vodi obiteljsku emisiju. Kada Milica čuje njezine izgovorene riječi, emisija se pretvori u obiteljsku svađu u eteru.

Seriju "Kumovi" ne propustite večeras Novoj TV, a novu epizodu pogledajte već sada na Nova Play!

DNEVNI PREGLED Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u petak
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u petak

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ispod golih haljina pokazuju gaćice, neke ne nose ništa! Ovo su najhrabrija izdanja zvijezda
SVE IM SE VIDI

Ispod golih haljina pokazuju gaćice, neke ne nose ništa! Ovo su najhrabrija izdanja zvijezda

Da je manje više znaju domaće, ali i strane zvijezde. Izdvojili smo neke od najpoznatijih golih haljina stoga u galeriji pogledajte kakva smo sve izdanja gledali
FOTO Bianca se uvukla u maleni bikini i pokušala kopirati Kim, ali svi su gledali u njene adute
CENSORI BEZ CENZURE

FOTO Bianca se uvukla u maleni bikini i pokušala kopirati Kim, ali svi su gledali u njene adute

Australska arhitektica navodno je nadahnuta izdanjem bivše supruge svog dragog, ali to pratitelje nije previše zanimalo. Svi su gledali u atribute koje je 'sevirala'
Sjećate li se Renate iz 'Ljubav je na selu'? Na Instagramu je zvijezda, a ovako sada izgleda
PRATI JU 20.000 LJUDI

Sjećate li se Renate iz 'Ljubav je na selu'? Na Instagramu je zvijezda, a ovako sada izgleda

Renata Šapina iz Slavonskog Broda gledateljima je poznata iz emisije 'Ljubav je na selu', a bila je kod farmera Milana Milinkovića te kod Zorana Stričevića. Sudjelovala je i u showu 'Ženim sina'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026