Večeras u 'Kumovima' gledajte: Neočekivano lice pojavljuje se na audiciji za novu predstavu

Stiglo je vrijeme da se održi audicija za novu predstavu u Zaglavama. Među prijavljenima se odjednom pojavljuje i Tomi. Braco se želi iskupiti Ivi, no ona glumi 'ledenu kraljicu' i daje mu još jednu šansu.

Jadranka se povjeri Vesni o Vinkovom zdravlju, a Vinko Aljoši, pa se njih dvoje nađu u ulogama bračnih savjetnika. Međutim, Vinkov "problem" je veći nego što se u početku mislilo.

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Stanislav odlazi kod fra Joze Šarana ne bi li im pomogao otkriti što se dogodilo s Ivkinim djetetom. Novu epizodu „Kumova“ ne propustite večeras od 20:15 na Novoj TV, a već sada na Nova Play!