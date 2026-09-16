Večeras u 'Kumovima' gledajte: Smrad uginulih riba na jezeru proširio se cijelim Zaglavama

Večeras je na rasporedu nova epizoda omiljenih Kumova. Nastala je ekološka katastrofa jer ribe u jezeru ne prestaju ugibati. Sad je već stanje alarmantno jer se cijelim mjestom širi nesnosan smrad. Braco i Grabovac neuspješno pokušavaju zataškati problem, a Vinko misli da je Martin kriv za sve.

Martin je uvjeren da smrdi smeće koje komunalci neredovito odvoze zbog njegovog prkosa prema Središnjici. Stoga dostavlja smeće pred Županiju u Sinju i produbljuje sukob s Vetmom. „Danas stiže tužba!“ – najavljuje načelnik.

Foto: NOVA TV

Anđela se sprema za prvi radni dan svoje nove pozicije, a Zvone je sve nemirniji. Otvoreno pokazuje svoju ljubomoru i misli da se Anđela njemu sveti. Novu epizodu serije „Kumovi“ ne propustite večeras na Novoj TV, a već sada na Nova Play!