Večeras u 'Kumovima' gledajte: Vesna slučajno doznaje veliku tajnu o Saši i Aljoši...

Ivka se ne sjeća da je bila u Zagrebu na ostavinskoj raspravi, što Vinko teško može povjerovati. Jadranka se, pak, uplaši da se Ivki vratila demencija pa je vodi novoj doktorici.

Foto: Nova TV

Lara smišlja moguće poslove za Tomija, nadajući se da će ga tako zadržati u Zaglavama. U međuvremenu, Saša zove Aljošu i optužuje ga da su zajedno namjestili sve oko ostavinske rasprave. Njihov razgovor slučajno čuje Vesna i tako doznaje da se Saša i Aljoša poznaju još iz studentskih dana.

Foto: Nova TV

Dok se neke stare tajne polako otkrivaju, Luce otkriva i tko stoji iza većine pozitivnih komentara na njezinu kanalu, a istina će je poprilično razljutiti… Novu epizodu „Kumova“ ne propustite večeras od 20:15 na Novoj TV, a već sada na Nova Play!