Novu epizodu ne propustite večeras od 20:15 na Novoj TV, a već sada na Nova Play!
Večeras u 'Kumovima' gledajte: Vesna slučajno doznaje veliku tajnu o Saši i Aljoši...
Ivka se ne sjeća da je bila u Zagrebu na ostavinskoj raspravi, što Vinko teško može povjerovati. Jadranka se, pak, uplaši da se Ivki vratila demencija pa je vodi novoj doktorici.
Lara smišlja moguće poslove za Tomija, nadajući se da će ga tako zadržati u Zaglavama. U međuvremenu, Saša zove Aljošu i optužuje ga da su zajedno namjestili sve oko ostavinske rasprave. Njihov razgovor slučajno čuje Vesna i tako doznaje da se Saša i Aljoša poznaju još iz studentskih dana.
Dok se neke stare tajne polako otkrivaju, Luce otkriva i tko stoji iza većine pozitivnih komentara na njezinu kanalu, a istina će je poprilično razljutiti… Novu epizodu „Kumova“ ne propustite večeras od 20:15 na Novoj TV, a već sada na Nova Play!
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+