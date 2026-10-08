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Večeras u 'Kumovima' gledajte: Vesna slučajno doznaje veliku tajnu o Saši i Aljoši...

Piše 24sata,
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Večeras u 'Kumovima' gledajte: Vesna slučajno doznaje veliku tajnu o Saši i Aljoši...
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Foto: Nova TV
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Novu epizodu ne propustite večeras od 20:15 na Novoj TV, a već sada na Nova Play!

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Ivka se ne sjeća da je bila u Zagrebu na ostavinskoj raspravi, što Vinko teško može povjerovati. Jadranka se, pak, uplaši da se Ivki vratila demencija pa je vodi novoj doktorici.

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Lara smišlja moguće poslove za Tomija, nadajući se da će ga tako zadržati u Zaglavama. U međuvremenu, Saša zove Aljošu i optužuje ga da su zajedno namjestili sve oko ostavinske rasprave. Njihov razgovor slučajno čuje Vesna i tako doznaje da se Saša i Aljoša poznaju još iz studentskih dana.

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Foto: Nova TV

Dok se neke stare tajne polako otkrivaju, Luce otkriva i tko stoji iza većine pozitivnih komentara na njezinu kanalu, a istina će je poprilično razljutiti… Novu epizodu „Kumova“ ne propustite večeras od 20:15 na Novoj TV, a već sada na Nova Play!

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