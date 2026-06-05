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Večeras u 'Kumovima': Internet se vratio u Zaglave i donio mir, ali nove svađe tek počinju...

Piše 24sata,
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Večeras u 'Kumovima': Internet se vratio u Zaglave i donio mir, ali nove svađe tek počinju...
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Foto: NOVA TV

Nakon što je Jadranka pozvala oca Miljenka na imanje kako bi se izborila za poštovanje kod Macana, Miljenko je neugodno iznenađen brendom Dida Stipan

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Internet se vratio cijelom mjestu, i to besplatan, onima koji su ostali na TAT-u. Marko se budi mamuran pa se posvađa s Milicom, a Luci doktor Vugdelija donosi važnu informaciju o osobi koja je svjedočila protiv nje.

Foto: NOVA TV

Nakon što je Jadranka pozvala oca Miljenka na imanje kako bi se izborila za poštovanje kod Macana, Miljenko je neugodno iznenađen brendom Dida Stipan.

Foto: NOVA TV

Aljoša pozove Miljenka na večeru da pokuša izgladiti njegov sukob s Vinkom, ali večera se uz vino pretvori u tračanje Macana.

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