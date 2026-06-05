Nakon što je Jadranka pozvala oca Miljenka na imanje kako bi se izborila za poštovanje kod Macana, Miljenko je neugodno iznenađen brendom Dida Stipan
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Večeras u 'Kumovima': Internet se vratio u Zaglave i donio mir, ali nove svađe tek počinju...
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Internet se vratio cijelom mjestu, i to besplatan, onima koji su ostali na TAT-u. Marko se budi mamuran pa se posvađa s Milicom, a Luci doktor Vugdelija donosi važnu informaciju o osobi koja je svjedočila protiv nje.
Nakon što je Jadranka pozvala oca Miljenka na imanje kako bi se izborila za poštovanje kod Macana, Miljenko je neugodno iznenađen brendom Dida Stipan.
Aljoša pozove Miljenka na večeru da pokuša izgladiti njegov sukob s Vinkom, ali večera se uz vino pretvori u tračanje Macana.
Novu epizodu ne propustite večeras od 20:15 na Novoj TV!
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