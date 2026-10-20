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Večeras u 'Kumovima': Marko opet pokušava osvojiti Milicu romantičnom gestom na audiciji

Piše 24sata,
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Večeras u 'Kumovima': Marko opet pokušava osvojiti Milicu romantičnom gestom na audiciji
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Foto: NOVA TV
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Novu epizodu „Kumova“ ne propustite večeras od 20:15 na Novoj TV

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Macani dobivaju pozivnice za otvorenje Grabovčeve sale i tuguju zbog gubitka svojeg hotela. Ivka u međuvremenu saznaje vijest koja bi sve mogla promijeniti.

Braco shvaća da je Martin otkrio Grabovcu njegovu vezu s Ivom, pa se Iva odlučuje suprotstaviti ocu. Mirjana ne razumije zašto se Braco toliko boji Grabovca jer smatra da on i nije tako loš. „Joj, gazdarice, znamo i ti i ja kakav je on!“ odgovara joj Braco.

Foto: NOVA TV

Mirjana se, međutim, i dalje muči s osjećajima prema Grabovcu, a Jadranka je pokušava malo umiriti. U međuvremenu se nastavljaju audicije za predstavu, a Marko pokušava osvojiti Milicu romantičnom gestom na audiciji. Novu epizodu ne propustite već sada na Nova Play, a večeras od 20:15 na Novoj TV!

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