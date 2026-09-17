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Večeras u 'Kumovima': Matija dolazi Martina upozoriti na rat s Vetmom, a Braco je u brizi...

Piše 24sata,
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Večeras u 'Kumovima': Matija dolazi Martina upozoriti na rat s Vetmom, a Braco je u brizi...
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Foto: NOVA TV
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Stanislava pritišću iz Središnjice zbog Spomenkinih istupa na radiju, a Martin je u ratu sa Središnjicom nakon što je iskrcao smeće ispred Županije

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Goran posumnja da Grabovac stoji iza onečišćenja jezera i da time želi s jezera otjerati Bracu, a Bracu je strah da će izgubiti koncesiju. Anđela i Zvone su u sve većim problemima i neslaganjima zbog njezine nove karijere.

Foto: NOVA TV

U međuvremenu, Stanislava pritišću iz Središnjice zbog Spomenkinih istupa na radiju, a Martin je u ratu sa Središnjicom nakon što je iskrcao smeće ispred Županije. Matija dolazi na sastanak s Martinom zbog sukoba s Vetmom.

Foto: NOVA TV

Marko Šank je u treningu, u koji ipak uspijeva mimo Miličina znanja uklopiti i bevandu. Ipak, naleti na Lucu koja sazna za njegovu tajnu. Novu epizodu omiljenih „Kumova“ ne propustite večeras od 20:15 na Novoj TV, a već sada na Nova Play!

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