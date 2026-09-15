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Večeras u 'Kumovima na Novoj: Luce traži Goranovu pomoć, ali inspektor ne smije ništa saznati

Piše 24sata,
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Večeras u 'Kumovima na Novoj: Luce traži Goranovu pomoć, ali inspektor ne smije ništa saznati
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Foto: NOVA TV
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Seriju 'Kumovi' ne propustite večeras od 20:20 na Novoj TV, a novu epizodu pogledajte već sada na Nova Play!

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Braco je u problemu. Mnoštvo uginulih riba pluta površinom jezera. Grabovac ne doživi problem s ribama pretjerano ozbiljnim jer mu pažnju zaokupi Mirjana za koju sazna da ne namjerava s njim nastaviti ljubovati.

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Luce ima novi plan i moli Gorana za pomoć, ali s jednim preduvjetom. Inspektor ne smije znati. U međuvremenu Vetma grdi Cukelu zbog Spomenkine velike slušanosti na radiju. 

Foto: NOVA TV

Anđela je uzbuđena što joj je ponuđen posao kreativne direktorice, no strah ju je pristati. Kad joj se Zvone naruga, prelomi njemu usprkos. Seriju 'Kumovi' ne propustite večeras Novoj TV, a novu epizodu pogledajte već sada na Nova Play!

Foto: NOVA TV

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