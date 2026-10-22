Večeras u 'Kumovima': Vinko Vesni otkriva Aljošinu tajnu

Grabovac je priveden i cijelo se mjesto pita zašto. Mirjana je posebno uznemirena jer ga je vidjela u krvavoj košulji i dvoumi se bi li mu pružila alibi ili ne.

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Ivka sa Stanislavom i svećenikom odlazi u Hrvace i saznaje da je njenog sina uzela časna sestra. Vinko se boji da će Stanislav Ivku odvesti u Sinj javnom bilježniku. Lara je oduševljena skupim poklonom od Tomija.

Vinko pomisli da se Aljoša izlanuo Vesni o njegovom problemu i za osvetu kaže Vesni da je Saša Aljošina bivša djevojka. Novu epizodu ne propustite već sada na Nova Play, a večeras od 20:15 na Novoj TV!