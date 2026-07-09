Večeras u 'Nasljedniku': Melek i Yıldız prvi put udružile snage i kreću spasiti Serhata iz zatvora!

Nakon što je Serhat uhićen pod teškim optužbama za krijumčarenje povijesnih artefakata, konak Yelduranovih obuzima strah i neizvjesnost. No, Melek i Yıldız, unatoč međusobnom suparništvu, prvi put nalaze se na istoj strani – obje žele učiniti sve kako bi pomogle Serhatu.

Foto: ONAT ARPAT

Dok se približava suđenje koje bi moglo zauvijek promijeniti Serhatov život, Melek odlučuje preuzeti stvar u svoje ruke. Dolazi do informacije o lokaciji ključnog svjedoka koji bi mogao dokazati Serhatovu nevinost, pa on zajedno sa svojim ljudima kreće u potragu. Međutim, stižu prekasno – svjedok je nestao bez traga.

Foto: ONAT ARPAT

Kako vrijeme neumoljivo istječe, obitelj se suočava s mogućnošću da će Serhat biti osuđen zbog zločina koji nije počinio. U konaku raste osjećaj nemoći, dok neprijatelji zadovoljno promatraju kako se njihova zamka polako zatvara.

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